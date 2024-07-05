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«Мобиус Технологии» усиливает присутствие на Урале

«Мобиус Технологии» стала полноправным членом Пермской торгово-промышленной палаты. Этот статус упрощает взаимодействие с компаниями всего Уральского экономического района. Компания также вошла в экспертный совет Пермской ТПП — чтобы делиться с уральскими предприятиями из разных отраслей своей экспертизой в области импортозамещения, цифровизации и автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологии».

В настоящее время идет работа по открытию офиса компании в Перми – он станет опорным хабом, куда смогут обращаться заказчики со всего Урала. Это позволит проще и быстрее оказывать услуги по мультивендорной поддержке оборудования, импортозамещению инфраструктурных решений и ПО, разработке цифровых стратегий, поддержке бизнеса современными устойчивыми ИТ-решениями.

Компания также планирует активно участвовать в мероприятиях и бизнес-миссиях Пермской ТПП, чтобы укрепить взаимоотношения с заказчиками – в первую очередь с крупными предприятиями горнодобывающей промышленности, машиностроения, металлургии и др. Кроме того, предполагается, что опыт партнерства с Пермской ТПП в будущем поможет компании распространить свою экспертизу на Сибирь и Дальний Восток.

«Урал – уникальный край, где работают компании из самых разных отраслей – от легкой промышленности до машиностроения и добычи полезных ископаемых. Запрос на импортозамещение и цифровую независимость со стороны уральских компаний крайне актуален. Поэтому мы выбрали Пермь как удобный опорный хаб, упрощающий доступ к нашим услугам для партнеров из всех городов региона», — сказал Михаил Сизов, управляющий партнер «Мобиус Технологии».

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