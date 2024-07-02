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Как защититься от мошенников: простые правила Минцифры

Схема действий злоумышленников всегда одинакова: обманным путем они вынуждают человека самостоятельно сообщить данные для входа в личный кабинет банковского приложения, мобильного оператора, «Госуслуг» и других полезных ресурсов. Чтобы звучать убедительно и воздействовать на эмоциональном уровне, они затрагивают самые актуальные темы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Мошенники могут представляться сотрудниками социальных служб, медиками, правоохранителями, обещать выигрыш в лотерею или увеличение пенсии, выплаты от государства или выгодный кредит. Такие методы получения доступа к данным называются социальной инженерией.

Будьте бдительны во время телефонных разговоров. Не торопитесь. Если диалог кажется вам подозрительным, прервите звонок. Лучше перезвоните в банк или организацию по номерам, указанным на официальном сайте. Помните, что представители Госуслуг и служб безопасности банков никогда не звонят первыми.

Обратите внимание на способ связи. Для звонков мошенники часто используют мессенджеры. Настоящие представители ведомств и органов власти никогда не будут звонить через WhatsApp или Telegram.

Не сообщайте никому логины и пароли от личных кабинетов. Внимательно читайте назначение смс-кодов. Например, смс-коды Госуслуг могут потребоваться только лично вам и никому больше.

Внимательно следите за актуальностью номера, к которому привязан аккаунт.

Используйте сложные пароли, периодически меняйте их. Если сервис позволяет, подключите двухфакторную аутентификацию. На Госуслугах в качестве второго фактора можно выбрать смс-код, одноразовый ТОТР-код и вход по биометрии.

Внимательно изучайте адрес страницы, на которой вводятся данные, чтобы не попасть на фишинговый ресурс. Единственно верный адрес «Госуслуг» — gosuslugi.ru.

«Госуслуги» надежно защищены, и злоумышленник может получить доступ к аккаунту только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию. На портале есть все инструменты для того, чтобы обезопасить аккаунт. Но нужно бережно относиться к своим данным.

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