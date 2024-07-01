«Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru

Столичный Департамент информационных технологий начал тестировать голосового помощника с искусственным интеллектом в чате поддержки портала mos.ru. Виртуальный ассистент «Москва», имя которому жители выбрали в проекте «Активный гражданин» уже доступен первым 15 тыс. активных пользователей портала. Об этом CNews сообщили представители ДИТ.

Помимо этого, в обновленном интерфейсе чата пользователям доступно новое приветственное меню, которое поможет быстрее найти новую информацию. Оно состоит из четырех блоков: каталог услуг портала, база знаний, в которой можно самостоятельно найти нужную информацию, блок центров госуслуг для поиска услуг и быстрой записи, а также блок о карте москвича, в котором можно узнать всё о её получении и возможностях.

«Текущая модернизация – первый этап масштабного обновления чата поддержки mos.ru, в результате которого он станет еще удобнее и полезнее для миллионов пользователей портала. Уже сейчас новая версия доступна 15 тысячам пользователей портала. Ее ключевые особенности – приветственное меню, которое поможет быстро разобраться в возможностях чата, а также функция не только текстового, но и голосового ввода сообщений. Это может быть удобно, если человек хочет решить вопрос «на ходу», не отрываясь на набор текста, или если запрос долго печатать. Для работы с голосовыми запросами в новой версии чата в тестовом режиме работает виртуальный ассистент «Москва». Он уже умеет консультировать по вопросам работы портала mos.ru. В будущем новый голосовой помощник сможет помогать москвичам решать и другие задачи», — сказал Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Новый голосовой помощник «Москва» построен на базе виртуального ассистента мобильного приложения «Моя Москва», при этом в нём используются более современные модели машинного обучения, а его техническая архитектура позволяет разработчикам подключать дополнительные модули и базы знаний. Благодаря этому голосовой помощник сможет еще быстрее и точнее отвечать на запросы горожан. Кроме того, у него появился собственный голос: его озвучила актриса Валентина Абрамова.

Отличительная особенность виртуального ассистента — новая система поиска, построенная на базе большой языковой модели (LLM). Она позволяет «Москве» наиболее точно и быстро предоставлять информацию, которую запрашивает пользователь. Система анализирует содержание около семи тысяч материалов в базе знаний и по контексту ищет наиболее подходящую статью. Кроме того, система позволяет искать ответы на более абстрактные вопросы. Например, запрос может звучать так: «Я забронировала посещение городского бассейна, но сейчас понимаю, что пойти не смогу. Как отменить бронь? Не могу разобраться». В ответ на него голосовой помощник предложит четыре наиболее подходящих статьи, в том числе о том, как отменить бронирование самостоятельно, а также о том, как попасть в бассейн, если бронь отменили. Если же горожанину потребуется дополнительная информация, которую не сможет предоставить виртуальный ассистент, то разговор будет переключен на оператора.

Обратиться в чат поддержки может любой пользователь mos.ru. Достаточно нажать на синюю иконку в правом нижнем углу экрана. Кроме того, в главном меню портала пользователь может перейти в раздел «Помощь». В нем собраны все способы обратной связи с городом: здесь можно найти самые востребованные инструкции, контакты Правительства Москвы и технической поддержки портала и многое другое.

На портале mos.ru доступно более 420 электронных услуг и сервисов. Они упрощают взаимодействие горожан с различными ведомствами, оформление или подачу документов, оплату счетов. Кроме того, на портале есть полезные инструкции и инструменты обратной связи с городом, актуальные новости и тематические спецпроекты. С момента появления первых электронных услуг в 2011 г. количество обращений к ним уже превысило четыре млрд раз, а общее число аккаунтов на портале достигло 15,9 млн.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».