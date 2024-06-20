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Для детей из Хакасии МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Маленькие жители Хакасии от четырех до восьми лет смогут пройти курс, состоящий из четырех уроков: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала «Фиксики» погружают ребят в мир интернета вещей. На простых примерах они показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем нужны умные камеры. Через эти и другие вопросы дети получают базовые знания о том, как устроена современная городская среда, какие существуют технологии для здравоохранения, как и зачем экономить энергоресурсы и снижать свой экологический след.

Зрители курса на сайте «Поколение М» смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». У младших школьников из республики есть возможность пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности, превратив старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 года. Главный приз конкурса — поездка в Санкт-Петербург, в студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

«В прошлом году в России было продано почти 1,8 млн умных устройств, что на 80% выше объёма продаж 2022 года. Мы видим, что интеллектуальные технологии в нашей жизни стали привычным явлением, поэтому важно уже с самых ранних лет разбираться в возможностях, которые каждый человек может получить от применения интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта. Для этого мы и создали увлекательный и доступный курс для детей, который можно использовать как для домашнего просмотра, так и в качестве дополнительных внеклассных уроков», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

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