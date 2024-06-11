CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

OpenYard заключил соглашение с правительством Рязанской области

Состоялось подписание соглашения о расширении сотрудничества между правительством Рязанской области в лице губернатора Павла Малкова и компанией OpenYard в лице генерального директора Алексея Белогорцева. Соглашение предусматривает поддержку образовательных инициатив и содействие в развитии промышленного парка «Рязанский». Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

OpenYard высоко заинтересована в развитии региона и, в частности, в расширении собственных производственных возможностей и появлении новых резидентов в технопарке «Рязанский». В 2023 г. на территории парка действует завод OpenYard, выпускающий более 60 тыс. единиц серверной продукции ежегодно.

Компания OpenYard заинтересована в привлечении молодых квалифицированных кадров, проживающих в регионе. Соглашение предусматривает совместные действия, направленные на развитие площадок по профессиональной подготовке специалистов в сфере ИТ, а также расширение образовательных возможностей на территории Рязанской области. Со своей стороны компания OpenYard поддерживает рязанских специалистов, ежегодно увеличивая штат сотрудников производственной площадки.

Павел Малков, губернатор Рязанской области: «Инженеры и специалисты в сфере информационных технологий – одни самых востребованных профессий на рынке. Для нас важно, чтобы талантливые ребята получали реальный опыт на передовых предприятиях. Соглашение открывает новые возможности для студентов наших учебных заведений и для развития сферы информационных технологий в регионе».

Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard: «Рязанская область – регион с высоким инвестиционным потенциалом. Мы развиваем собственное производство в регионе с 2021 г. и видим хорошие перспективы для роста. Для нас важно расширять взаимодействие с органами власти, вместе поддерживать развитие молодых кадров и создавать новые рабочие места для талантов. Благодарим коллег за открытость к сотрудничеству. Уверен, что соглашение поможет выстроить долгосрочные партнерские связи и сделать большой совместный вклад в комплексное развитие региона».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Девять лет получил экс-глава «Оборонэнергосбыта» за фиктивные контракты на ПО

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Минцифры тестирует на «Госуслугах» технологию GPT

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024