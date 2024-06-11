OpenYard заключил соглашение с правительством Рязанской области

Состоялось подписание соглашения о расширении сотрудничества между правительством Рязанской области в лице губернатора Павла Малкова и компанией OpenYard в лице генерального директора Алексея Белогорцева. Соглашение предусматривает поддержку образовательных инициатив и содействие в развитии промышленного парка «Рязанский». Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

OpenYard высоко заинтересована в развитии региона и, в частности, в расширении собственных производственных возможностей и появлении новых резидентов в технопарке «Рязанский». В 2023 г. на территории парка действует завод OpenYard, выпускающий более 60 тыс. единиц серверной продукции ежегодно.

Компания OpenYard заинтересована в привлечении молодых квалифицированных кадров, проживающих в регионе. Соглашение предусматривает совместные действия, направленные на развитие площадок по профессиональной подготовке специалистов в сфере ИТ, а также расширение образовательных возможностей на территории Рязанской области. Со своей стороны компания OpenYard поддерживает рязанских специалистов, ежегодно увеличивая штат сотрудников производственной площадки.

Павел Малков, губернатор Рязанской области: «Инженеры и специалисты в сфере информационных технологий – одни самых востребованных профессий на рынке. Для нас важно, чтобы талантливые ребята получали реальный опыт на передовых предприятиях. Соглашение открывает новые возможности для студентов наших учебных заведений и для развития сферы информационных технологий в регионе».

Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard: «Рязанская область – регион с высоким инвестиционным потенциалом. Мы развиваем собственное производство в регионе с 2021 г. и видим хорошие перспективы для роста. Для нас важно расширять взаимодействие с органами власти, вместе поддерживать развитие молодых кадров и создавать новые рабочие места для талантов. Благодарим коллег за открытость к сотрудничеству. Уверен, что соглашение поможет выстроить долгосрочные партнерские связи и сделать большой совместный вклад в комплексное развитие региона».