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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Ярославская область первой из регионов подключится к новой Федеральной навигационно-информационной системе

Об этом договорились губернатор Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, подписав соответствующее соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Федеральная навигационно-информационная система (ФНИС), разрабатываемая АО «ГЛОНАСС» с Минтрансом России, позволит улучшить качество и достоверность информации для пассажиров Ярославской области в онлайн режиме о маршрутах и графике работы общественного транспорта на городском и межмуниципальном уровнях.

«В партнерстве с АО «ГЛОНАСС» расширим сферу применения услуг на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на территории Ярославской области на транспорте, включая пассажирские перевозки, в жилищно-коммунальном хозяйстве, иных экономически и социально значимых отраслях, – сказал Михаил Евраев. – АО «ГЛОНАСС» занимает лидирующие позиции в сфере отечественных навигационно-информационных и телекоммуникационных решений в России».

За счет применения государственной платформы ФНИС, создаваемой на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», регион повысит эффективность управления и цифровую трансформацию всего транспортного комплекса.

На основе «ЭРА-ГЛОНАСС» в настоящее время работает система мониторинга общественного транспорта во всех регионах России. Онлайн-данные о движении 250 тыс. транспортных средств такой категории передаются в Ространснадзор и еще более 1000 региональных, муниципальных информационных систем и самим перевозчикам. Решение позволяет миллионам пассажиров в реальном времени планировать свой маршрут, получать через популярные мобильные приложения информацию о маршрутах и времени прибытия общественного транспорта к конкретным остановкам.

На основе этого сервиса создается Федеральная навигационно-информационная системагосударственная цифровая платформа мониторинга транспорта. Сейчас отрабатывается подключение к новой системе общественного транспорта, автомобилей скорой помощи и беспилотных воздушных судов. В перспективе к платформе возможно подключение любых видов транспорта, для которых требуется мониторинг передвижения для повышения безопасности и эффективности работы: это школьные автобусы, коммунальная техника, туристические автобусы, электросамокаты.

«ФНИС станет типовым облачным решением на платформе «Гостех» и будет бесплатной для регионов. Она позволит перейти от существующей разрозненности собираемых данных к цифровой федеральной платформе централизованного управления и мониторинга всего транспортного парка», - отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС».

Алексей Райкевич добавил, что в Ярославской области количество подключенного к «ЭРА-ГЛОНАС» общественного пассажирского транспорта превысило 1500 транспортных средств.

«Все больше перевозчиков Ярославской области подключаются к «ЭРА-ГЛОНАСС», повышая прозрачность своей работы. Это вклад в безопасность десятков тысяч пассажиров и в предоставление возможности планировать свой маршрут, видеть точное время прибытия транспорта в популярных онлайн-сервисах, мобильных приложениях, – сказал Алексей Райкевич. – Использование ФНИС откроет такой функционал для любого транспорта на уровне региона, что создает эффективный инструмент управления в режиме реального времени и повышения качества работы спецтранспорта ЖКХ, скорой медицинской помощи, такси, а также возможность установки медленных зон для электросамокатов».

Глава Ярославской области и гендиректор АО «ГЛОНАСС» также обсудили возможность участия региона в тестировании Системы контроля пассажирских перевозок, нацеленной на защиту легальных перевозчиков и повышение безопасности пассажирского транспорта на межрегиональном уровне.

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