Якутская компания «Экстра Синема» подписала договор о привлечении 100 млн руб. на расширение производства проекторов собственной разработки

Состоялось подписание инвестиционного соглашения между якутской компанией «Экстра Синема» и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). 100 млн руб. инвестиций будут направлены на расширение производства кинопроекторов собственной разработки. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Подписи под документом поставили Владимир Компанейщиков, возглавляющий ФСТ, и Петр Чиряев, генеральный директор «Экстра Синема». В церемонии подписания приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и председатель Совета Фонда Национальной Технологической Инициативы Дмитрий Песков.

В соответствии с документом ФСТ предоставляет компании «Экстра Синема» финансирование в размере 100 млн руб. на развитие проекта. Средства будут направлены на запуск производственно-сборочного цеха «Экстра Синема» с производственной мощностью до 2 тыс. кинопроекторов в год, а также на развитие цифровой платформы и пополнение оборотных средств. Цех начнет свою работу на территории первого в ДФО креативного кластера «Квартал Труда» в Якутске.

Напомним, кинопроектор «Экстра Синема» создан в том числе для импортозамещения. Проекторы компании в пять раз дешевле зарубежных аналогов. Оборудование представляет собой полноценную экосистему для кинотеатров, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы «Пушкинская карта».

В 2022 г. в Якутии запущен пилотный проект по оснащению проекторами «Экстра Синема» кинозалов в небольших населенных пунктах, где ранее открывать кинозалы считалось нерентабельным. В республике оборудовано уже 30 кинозалов.

«В ближайшее время мы откроем дополнительно 120 залов в небольших населенных пунктах, в том числе и в арктических, и люди получат возможность смотреть кино на большом экране. Это будет реализовано при поддержке Фонда суверенных технологий НТИ. Мы благодарны НТИ за поддержку очень значимого для республики проекта. В Якутии сегодня формируется полноценная киноиндустрия со всеми ее составляющими: от съемок до проката. А благодаря проекторам «Экстра Синема» Якутия становится первым регионом в стране, где будет создана система кинопоказа, альтернативная западной», — сказал Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В мае 2023 г. Президент России Владимир Путин, посетив культурно-образовательный кластер в центре «Зотов» на Ходынке и осмотрев стенд компании «Экстра Синема», поддержал идею оборудования кинозалов в почти 20 тысячах домов культуры в малых городах и селах страны. В августе глава государства поручил Правительству РФ разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах.

«Проект успешно прошел пилотную стадию. При поддержке ФСТ мы выходим на производственную мощность до двух тысяч проекторов в год. Это позволит уже в этом году реализовать региональную стадию проекта на территории Республики Саха (Якутия), следом за этим охватить дальневосточные регионы, в которых потребность составляет около 1 тысячи кинозалов, а затем и всю Россию. Заявки уже сейчас поступают со всех уголков нашей большой страны», — сказал Петр Чиряев, генеральный директор «Экстра Синема».

«Поддерживая проект «Экстра Синема», ФСТ делает важный вклад в развитие креативных индустрий нашей страны. Якутский кинематограф — яркое явление не только в масштабах России, но и за рубежом, а развитие отечественных технологий кинопроката создает лучшие возможности для всей российской киноиндустрии в целом», — сказал возглавляющий Фонд суверенных технологий НТИ Владимир Компанейщиков.

Отметим, что проект включен в Указ Президента России «О национальных целях развития России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.». К 2030 г. нужно оснастить необходимым оборудованием до 900 центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах – для обеспечения доступа граждан к достижениям современного российского кинематографа. Центры будут подключены к единой цифровой платформе, содержащей в том числе библиотеку аудиовизуального контента.