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«Группа Астра» стала ключевым ИТ-партнером ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента России

«Группа Астра» получила сертификат в сфере реализации проектов развития технологического суверенитета в области инфраструктурного программного обеспечения и защищенных решений «Главному научно-исследовательскому вычислительному центру» Управления делами Президента России (ГлавНИВЦ). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»

ГлавНИВЦ принимает непосредственное участие в обеспечении высших органов государственной власти качественными, современными и безопасными информационными технологиями. Работа ГлавНИВЦ включает в себя большой спектр задач: от создания и развития телекоммуникационных сетей до разработки специализированного программного обеспечения. Программные продукты, разрабатываемые специалистами ГлавНИВЦ, уникальны и не имеют аналогов в России.

Для реализации задач импортозамещения команда ГлавНИВЦ и команда «Группы Астра» ведут сотрудничество, в рамках которого проводятся консультации по переходу на отечественные операционные системы, а также ведется создание на базе ГлавНИВЦ центра экспертизы.

Руководство ГлавНИВЦ подчеркивает: «Нам важно обеспечить цифровизацию рабочих процессов, причем нужно задействовать не привычные многим зарубежные решения, а именно российские, чтобы избежать санкционных рисков и оптимизировать финансовые расходы. Для этого нам необходимо не просто закупить лицензии и установить софт, но и иметь доступ к методологическим консультациям, обучению и комплексному ИТ-сопровождению».

«Мы благодарны ГлавНИВЦ за доверие и нацелены на долгосрочное сотрудничество. На всех этапах реализации задач импортозамещения наши специалисты будут всесторонне поддерживать переход на импортонезависимые решения: делиться наработанной экспертизой, помогать наращивать компетенции в области применения отечественных технологий и обучать пользователей», – отметил директор по работе с ключевыми клиентами «Группы Астра» Андрей Климов.

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