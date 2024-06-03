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Россияне все чаще получают предложение сдать биометрические данные

Россияне все чаще получают предложение сдать биометрические данные. Соглашается сдать биометрию лишь один из трех получивших такое предложение. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2,5 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Россиян, которым уже предлагали сдать биометрические данные, за год стало больше в 1,5 раза: 18% сегодня против 12% в 2023 г.

Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта «Госуслуг». Биометрию могут собирать и работодатели (например, в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца).

Впрочем, соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 32% получивших такое предложение, каждый второй отказывается.

Среди мужчин больше тех, кто сталкивался с запросами на сбор биометрических данных, но они чаще, чем женщины, отказывают. Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растет.

Недавно SuperJob выяснил, что расплачиваться в магазинах с помощью биометрии готовы на данный момент только 6% россиян.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 379. Время проведения: 26—30 мая 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 2,5 ты. респондентов

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