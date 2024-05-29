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«Ростех» впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил мобильный пункт управления беспилотными авиационными системами для проведения спасательных операций. Новый комплекс позволяет оперативно развернуть в полевых условиях точку для работы с БПЛА. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

С помощью дрона операторы могут в режиме реального времени получать информацию из наиболее опасных зон ЧС, выполнять воздушный поиск объектов, осуществлять мониторинг пожароопасной, паводковой и ледовой обстановки, а также вести разведку путей движения и аэрофотосъемку.

Новый пункт управления беспилотными авиационными системами (ППУ БАС) создан специалистами Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику») на базе специализированного автомобиля «КАМАЗ» повышенной проходимости. Он включает в себя ряд телекоммуникационного оборудования для организации каналов спутниковой, проводной и радиосвязи, системы видеонаблюдения и видео-конференц-связи в зоне выполнения задач.

«Мобильный пункт управления, разработанный на предприятии «Росэлектроники», может сопрягаться с разными типами беспилотников. Это позволяет спасателям использовать дроны, оснащенные фото-, видео- и мультиспектральными камерами, тепловизором, дозиметром радиации, газоанализатором, системой голосового оповещения и другими техническими средствами. Благодаря этому специалисты имеют возможность выполнять практически все задачи по мониторингу в зоне чрезвычайной ситуации», – сказали в «Ростехе».

В состав комплекса входит компактная спутниковая станция Ku-диапазона для организации широкополосной связи. Аппаратура обеспечивает скорость передачи информации по спутниковому каналу связи от 2 до 4 Мбит/с. Оборудование разработано входящим в «Росэлектронику» НПЦ «Вигстар».

Также на борту комплекса находится комплект аппаратуры профессиональной радиосвязи стандарта DMR производства концерна «Созвездие»: транспортные и портативные DMR-радиостанции, антенны и переносной ретранслятор. Устройства предназначены для обеспечения радиосвязи в сложных погодных условиях и устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрации, механическим повреждениям, высоким температурам и попаданию влаги.

«Рязанский радиозавод обладает большим опытом производства мобильных комплексов для МЧС России и продолжает расширять линейку актуальных решений для спасателей. Зачастую бывает крайне сложно и опасно исследовать территорию во время ЧС даже с помощью пилотируемой авиации, и в таких случаях целесообразно использовать беспилотники. Новый комплекс позволяет получать информацию с дронов в режиме реального времени и моментально передавать данные о состоянии того или иного опасного объекта в центр, не подвергая риску жизнь и здоровье спасательных отрядов», – сказал генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов.

В течение 2022-2023 гг. Рязанский радиозавод поставил в интересах территориальных подразделений МЧС России 21 мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (МУС ЧС) и 13 мобильных комплексов информирования населения (МКИОН). Предприятие определено единственным поставщиком комплексов до февраля 2027 г.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.

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