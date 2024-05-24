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Уральские студенты начнут изучать технологии транспортного моделирования с помощью цифровой платформы RITM³ компании Simetra

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила в Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), один из ведущих транспортных вузов Урала, академические версии собственной разработки – цифровой платформы RITM³. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Академические лицензии цифровой платформы RITM³ дают право на использование в образовательных целях базовых модулей – «Транспортное прогнозирование и моделирование», «Геоинформационная система (ГИС)» и «Цифровой двойник». Система RITM³ – это полностью отечественное программное решение, предназначенное для анализа, планирования и управления транспортной системой региона, города, промышленного объекта. Студенты университета смогут с её помощью отрабатывать на практике навыки моделирования, выполнять практические задания и дипломные проекты.

В целях развития совместной работы ГК Simetra и УрГУПС планируют в ближайшее время заключить соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут обмениваться опытом и информацией, развивать совместные образовательные и научно-исследовательские проекты. Также УрГУПС сможет получать консультации специалистов Simetra в области транспортного моделирования.

«Наш вуз нацелен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для транспортной отрасли, на создание благоприятных условий для развития навыков студентов, востребованных на рынке труда. Применение в образовательном процессе цифровой платформы RITM³ позволит нам вывести эту работу на новый уровень», – сказала Людмила Гашкова, заведующая кафедрой «Мировая экономика и логистика» Уральского государственного университета путей сообщения.

«В основе нашей собственной разработки RITM³ – многолетний опыт Simetra в транспортном планировании и моделировании транспортных потоков. Мы уделяем большое внимание подготовке специалистов и готовы делиться своими знаниями и наработками со студентами и преподавателями вузов. Совместная работа с УрГУПС будет способствовать всесторонней поддержке молодых специалистов, откроет для них перспективы профессионального роста и самореализации», – сказал Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra.

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ГК Simetra (ООО «Симетра Групп») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.

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