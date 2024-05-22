Владимир Ефимов: Градостроительный комплекс Москвы совместно с «ДОМ.РФ» проводит анализ отечественного софта для проектирования

По результатам онлайн-опроса среди пользователей отечественных программных продуктов в сфере проектирования и строительства планируется подготовить рекомендации для разработки программ поддержки российских ИТ-вендоров в сфере строительства и проектирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ходе анализа будут изучены российские платформы для проектирования с точки зрения потребительских предпочтений пользователей отечественных программных продуктов – специалистов архитектурных и проектных бюро, а также профильных подразделений компаний-застройщиков.

«Развитие российских ИТ-решений произошло благодаря уходу западных вендоров с рынка и процессу импортозамещения. Изучение возможностей российского специализированного программного обеспечения для проектирования поможет определить не только преимущества отечественного софта, но и слабые места. Собранные мнения экспертов будут учтены и использованы при создании аналитического отчета. Его результаты представят 11 июня на стратегической сессии “Переход на ТИМ для застройщиков”», – сказал Владимир Ефимов.

Мероприятие организует «ДОМ.РФ» при поддержке Минстроя России и Департамента градостроительной политики города Москвы на площадке Информационно-аналитического центра «Мосстройинформ».

«Государство играет ключевую роль в обеспечении успешной цифровизации строительной отрасли. И одна из важнейших задач московского градостроительного комплекса – максимальная поддержка игроков рынка. Для этого нужно не только создать работающую нормативную базу, но и тщательно проработать практические аспекты», – сказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.