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Владельцы лесной техники с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» смогут передавать данные о движении транспортных средств во ФГИС Лесного комплекса

Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве. Оно включает в себя интеграцию навигационных данных из «ЭРА-ГЛОНАСС» во ФГИС Лесного комплекса. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Церемония состоялась в присутствии первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константина Цыганова и заместителя главы Минпромторга России Василия Шпака.

«Соглашение позволяет нам напрямую обмениваться информацией о передвижениях лесной техники. Взаимодействие двух систем поможет оперативно обновлять данные как о маршрутах, так и о технике в целом. Например, смена собственника или госномера. Отмечу, что оборудование техники датчиками позволит нам вывести контроль за оборотом древесины на новый качественный уровень и свести к нулю серые схемы. То есть, если лесовоз ушёл с маршрута, то это послужит основанием для проверки транспортного средства на легальность перевозимой древесины», — сказал замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

Помимо лесовозной, лесозаготовительной техники к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет подключена и лесопожарная. Это позволит в случае обнаружения лесного пожара оперативно направить технику, которая находится ближе всего к очагу возгорания для его тушения.

«С первого января 2025 г. вся лесная техника должна быть оборудована аппаратурой спутниковой навигации, подключённой к «ЭРА-ГЛОНАСС». Важно, что мониторить технику будут с помощью российских устройств, соответствующих национальным ГОСТам. Те же самые отечественные решения вместе с информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» в рамках доверенной среды уже эффективно используются на технике, перевозящей опасные грузы, и ведущей пассажирские перевозки», – сказал Василий Шпак.

Напомним, что эксперимент по мониторингу лесовозов с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» начался в России в марте 2024 г. Пилотное тестирование системы проходит в двух областях – Архангельской и Ульяновской. Отработав механизмы интеграции данных о передвижении техники в этих регионах, полученный опыт будет транслироваться по всей стране.

«Госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» — эффективный и удобный инструмент, который поможет перевозчикам и лесозаготовителям передавать данные во ФГИС Лесного комплекса. Причем с использованием гибридной связи: спутникового канала там, где нет сотовой сети. Для лесной отрасли наша технология имеет важнейшее значение. Рослесхоз получит достоверные данные о работе всей отраслевой техники. Нами уже отработан мониторинг в сфере общественного транспорта и автомобилей, перевозящих опасные грузы. Юридически значимые данные от более 200 тыс. таких транспортных средств передаются в Ространснадзор и еще 600 региональных, муниципальных систем и коммерческих платформ перевозчиков», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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