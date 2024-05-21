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Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies

Выступления участников Государственного совета будет записывать автоматический стенограф, встроенный в платформу видеоконференцсвязи IVA MCU российской ИT-компании IVA Technologies. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Во время совещаний с использованием видеоконференцсвязи стенограф IVA Technologies будет использовать искусственный интеллект для распознавания речи участников. Речь и интонации каждого спикера ИИ будет идентифицировать специальными алгоритмами и фиксировать в тексте.

Михаил Киреев, генеральный директор экспертно-координационного центра комиссий государственного совета Российской Федерации: «Тестовые запуски стенографа во время заседаний Госсовета подтверждают тезис о том, что российские ИT-компании способны создавать качественные продукты, превосходящие по функционалу иностранные аналоги. Автоматизированный стенограф IVA Technologies позволит всем участникам Госсовета получать протокол сразу после заседания».

В режиме реального времени стенограф будет преобразовывать тезисы совещания Госсовета в текстовый документ, в котором можно отследить, что, когда и кем было сказано. У стенографа нет ограничений по количеству участников: технологии позволяют записывать и структурировать слова одновременно говорящих людей без смысловых потерь.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies: «Мы постоянно работаем над развитием экосистемы корпоративных коммуникаций IVA: внедряем новые продукты и расширяем функционал уже существующих решений. Стенограф на базе ИИ – новый инструмент платформы видеоконференцсвязи IVA MCU, который призван значительно облегчать рабочие процессы. Протоколирование информации позволит без дополнительных трудозатрат сотрудников сохранить слова каждого спикера. За счет саморазвития искусственного интеллекта стенограф улавливает не менее 94% сказанного и минимизирует возможные погрешности. Также он умеет создавать краткое резюме по итогам онлайн-мероприятий, ставит задачи и назначает сроки их исполнения. При этом стенограф обучен правилам русского языка: он расставляет знаки препинания, а также точно определяет аббревиатуры».

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IVA Technologies – разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. В экосистеме компании – 14 решений: корпоративный мессенджер IVA Connect, платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, облачная платформа видеоконференцсвязи «Вкурсе», бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта IVA GPT, система управления и мониторинга IVA MS, сервер корпоративной телефонии IVA CS, линейка IP-телефонов, видеотерминалы IVA Room и IVA Largo, пограничный контроллер сессий IVA SBС и другие. По данным Market CNews, флагманский продукт IVA Technologies – платформа видеоконференцсвязи IVA MСU – лидер среди российских решений для корпоративной связи. IVA Technologies предоставляет бизнес-структурам и государственным компаниям любого размера комплексные и безопасные решения для эффективных рабочих коммуникаций. Продукты экосистемы IVA закрывают потребности заказчиков любого уровня сложности и позволяют сотрудникам находиться в едином информационном пространстве.

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