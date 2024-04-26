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Comindware приняла приняла участие в проекте «ГосТеха» по разработке стандартов оптимизации бизнес-процессов государственных организаций

В России разработана методология, цель которой — стандартизировать подходы к работе с бизнес-процессами в государственных организациях для повышения их эффективности. Инициатива, поддерживаемая правительством РФ, реализована центром реинжиниринга ФКУ «ГосТех» и направлена на формирование единых стандартов реинжиниринга в госсекторе. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Этот проект важен для оптимизации бизнес-процессов в государственном секторе при создании клиентоцентричных сервисов. Особенность проекта — адаптация бизнес-практик для специфики госуправления и внедрение новых инструментов для унифицированного описания бизнес-процессов информационных систем.

В разработке методологии приняла участие компания Comindware — разработчик систем управления бизнес-процессами (BPM).

«Сотрудничество Comindware и «ГосТех» помогает обмену знаниями и лучшими практиками, ускоряя процесс цифровой трансформации. То, что в работу над стандартами были включены ведущие эксперты по созданию BPM-решений, является стратегическим шагом к созданию общих подходов, которые повышают эффективность и качество государственного управления и услуг», — сказал Игорь Простоквашин, ведущий бизнес-аналитик Comindware.

Роль ИТ-компаний в процессе стандартизации важна. Внешние эксперты анализируют методические рекомендации, сопоставляя их с мировыми практиками и собственным опытом в области процессного управления. Это повышает уровень итогового документа, делает рекомендации понятными и применимыми на практике.

«Мы благодарны компании Comindware за активное сотрудничество в разработке и апробации стандартов, а также участии в пилотном проекте центра реинжиниринга «ГосТех». По собственному опыту могу смело сказать, что наибольшего эффекта при проектировании сложных систем можно добиться только в сотрудничестве с разработчиками, которые готовы оперативно приоритизировать потребности, использовать собственные методологические ресурсы и находить лучшие бизнес и технологические решения для реализации совместных проектов», — сказала глава центра реинжиниринга «ГосТех» Анна Васильева.

Участие Comindware в разработке стандартов наглядно показывает, что консолидация бизнеса и государства необходима для успешной цифровой трансформации страны и формировании целостной системы цифрового управления на основе мировых практик.

Платформа «ГосТех» — облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и эффективно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы

Созданная «ГосТехом» методология поспособствует не только оптимизации работы государственных организаций, но и создает основу для повышения качества государственных услуг и сервисов, делая их более доступными и удобными для граждан.

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Comindware® — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, современной low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.

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