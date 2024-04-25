Столичные промышленники наращивают компетенции в ИТ

Промышленные предприятия Москвы активно развивают информационные технологии и предлагают современные решения для различных отраслей жизнедеятельности, которые позволяют сократить издержки и упростить работу человека. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Ежегодно в столице открывается около 150 производств. Они выпускают продукцию полезную как жителям города, так и другим предприятиям. Например, один из столичных производителей оборудования для теплиц импортозаместил программу для управления тепличным оборудованием, которая позволяет дистанционно контролировать технологические режимы выращивания растений», – сказал Владислав Овчинский.

С помощью программы, разработанной столичной компанией «ЛИС», можно дистанционно организовывать полив, регулировать влажность и температуру внутри теплиц, а также количество углекислого газа, которым питаются растения. Ранее такое программное обеспечение поставляли на российский рынок из Европы.

«Программа работает под управлением любой операционной системы и позволяет индивидуально настраивать интерфейс для просмотра данных и наладки оборудования. Управлять тепличными комплексами можно удаленно из любой точки мира», – сказал генеральный директор компании Игорь Соколов.

В 2023 г. предприятие первым в стране разработало и запустило в производство полностью автоматический дезинфектор воды для тепличных комплексов. Вода очищается при помощи ультрафиолетового излучения, обладающего бактерицидным эффектом. Очищенная от патогенных микроорганизмов и микрофлоры жидкость применяется для орошения овощной продукции при ее выращивании.

В свою очередь, столичный производитель промышленных роботизированных систем «Технорэд» получил лицензию от Минцифры России, которая подтверждает статус ИT-компании. Такой статус в первую очередь подчеркивает важность роботизации для страны и ее влияние на рост ВВП через автоматизацию. Он также обеспечивает предприятию доступ к различным инструментам государственной поддержки: получению льгот, различных грантов и субсидий.

Паллетайзеры, роботизированные сварочные комплексы, манипуляторы и другие разработки компании применяют для автоматизации производственных процессов, а также для практического обучения студентов в учебных заведениях. Продукция предприятия пользуется популярностью у отечественных предприятий – так, выпущенные в 2023 г. промышленные роботизированные системы были установлены на более 80 фабриках и заводах страны.

Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тыс. промышленных компаний, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.