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НАЦ «Информзащиты» подключил Роспатент к МЭДО

«Национальный аттестационный центр» (входит в ГК «Информзащита») подключил Роспатент, федеральную службу по интеллектуальной собственности, к системе Межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Это система для автоматизированного обмена электронными документами в защищенном режиме между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, а также информирования высших органов государственной власти о ходе исполнения поручений.

Интеграция с МЭДО была выполнена на высоком уровне, позволяя компании успешно присоединиться к системе. Теперь Роспатент имеет возможность участвовать в электронном обмене документами, что значительно упрощает и ускоряет рабочие процессы.

Кроме того, проект включал проведение аттестационных испытаний. Специализированная система МЭДО обеспечивает эффективный обмен электронными документами между различными учреждениями и организациями.

В рамках проекта были также поставлены и внедрены сертифицированные отечественные технические средства защиты, обеспечивающие безопасную передачу информации и защиту от потенциальных угроз. В результате успешного завершения проекта заказчик готов порекомендовать НАЦ как надежного партнера в области информационной безопасности.

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