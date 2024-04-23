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В Подмосковье чат-бот уведомит об отключениях воды и отопления

В Московской области узнать о плановых и аварийных отключениях воды и отопления в многоквартирных домах можно в чат-боте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Цифровой помощник поможет узнать график плановых и отключений воды и отопления. Также в нем можно подписаться на уведомления по конкретному адресу. Если произойдет аварийная ситуация, бот пришлет необходимую информацию, а жителю не нужно будет звонить в различные службы и выяснять причину внезапного отключения коммунальных услуг», – сказали в ведомстве.

Чтобы узнать, когда в доме будет отключена вода или отопление, нужно просто запустить бота, указать населенный пункт и улицу. Далее в меню следует выбрать номер дома. Цифровой помощник в ответ пришлет сообщение с датами отключений, а также сведениями об управляющей компании и ее контактами. Для получения уведомлений при авариях, надо подписаться в боте на рассылку. При внеплановом отключении в уведомлении бота будут указаны дата, время и причины отключения, а также сроки устранения аварийной ситуации и контакт ответственного исполнителя.

Сейчас к боту подключено более 54,5 тыс. многоквартирных домов, а используют бот более 40 тыс. пользователей.

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