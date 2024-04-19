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АЛРОСА повышает производительность подземной диспетчеризации за счет автоматизации процессов

На подземном алмазном руднике «Айхал» в Якутии компании АЛРОСА завершено внедрение автоматизированной системы диспетчеризации подземных горных работ. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Проект, реализованный разработчиком цифровых решений для промышленности ГК «Цифра», призван повысить прозрачность работы основного добычного оборудования подземного рудника. Система дает возможность управлять процессами добычи на горизонте смены и мгновенно отслеживает показатели результативности горнодобывающей техники. Регистрируемые системой данные помогают оперативно принимать управленческие решения.

Проект диспетчеризации на руднике «Айхал» во многом уникальный. К системе АСУ ГТК «Карьер» были подключены шесть погрузочно-доставочных машин и семь шахтных автосамосвалов. Впервые был протестирован и реализован обмен данными между транспортными средствами по беспроводной технологии Bluetooth c низким энергопотреблением. Без участия серверной обработки данных фиксируются время и масса погрузки/разгрузки, и происходит регистрация, в какой шахтный самосвал разгрузилась погрузочно-доставочная машина в условиях большого скопления вокруг нее самосвалов на погрузку. Впервые при подземной добыче используются защищенные продвинутые промышленные планшеты. Интеграция «Карьера» с системой позиционирования горнорабочих и транспорта позволила создать онлайн-карту подземного рудника с отображением перемещений основной техники.

«Что особенно для нас важно? Во-первых, мы наладили сбор данных и мониторинг откаточного оборудования в реальном времени. Теперь мы имеем основательную базу для аналитики отклонений. Во-вторых, в рамках проекта был реализован монтаж не только бортовых комплектов, но и инфраструктуры связи, что в дальнейшем позволит увеличить количество подземной техники в системе диспетчеризации», – сказал начальник центра диспетчеризации производственных процессов АК «АЛРОСА» ПАО Станислав Витальевич Гущин.

«Цели ИТ-проекта достигнуты: на момент ввода системы в промышленную эксплуатацию эффективность работы горно-шахтного оборудования увеличилась на 5%», – сказала руководитель проекта ООО «АЛРОСА ИТ» Юлия Канеева.

«Результатом проекта уже стало повышение общей эффективности добычи, сокращение межсменного перерыва, времени на ежесменное техническое обслуживание, и, самое главное, внедрение системы мотивации машинистов на основе данных. Сотрудничество с компанией АЛРОСА, мировым лидером по объему добычи алмазов, значимо для нас тем, что мы имеем возможность внедрять по-настоящему инновационные и полезные ИТ-решения. Говоря современным языком, задавать глобальные тренды», – сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Внедрение автоматизированной системы диспетчеризации подземных горных работ продолжает серию совместных проектов ГК «Цифра» и АЛРОСА. Ранее были успешно завершены проекты по диспетчеризации открытых горных работ на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе в Якутии и по диспетчеризации подземных горных работ на подземном руднике «Удачный».

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