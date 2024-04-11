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В Подмосковье обновили услугу по оформлению разрешений на охоту

Еще одна услуга оптимизирована на региональном портале. Об этом CNews рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«На портале госуслуг Подмосковья оптимизирована услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Мы внедрили в неё «умные» сервисы, которые позволят выбрать объекты для охоты, а также исключили необходимость подавать документы лично в МФЦ и запустили подачу отчетов по результатам охоты в “цифре”. Нововведения помогут снизить количество ошибок при заполнении заявлений и сократить число отказов в предоставлении услуги», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье охотиться можно в общедоступных угодьях: Солнечногорском, Шатурском, Щелковском. Услугой «Разрешение на добычу охотничьих ресурсов» могут воспользоваться физические лица, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Размер госпошлины за оформление разрешения составляет 650 руб.

Напомним, на портале госуслуг Московской области также можно оформить охотничий билет.

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