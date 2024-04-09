В Петербурге запущен сервис о благоустройстве «Развитие территорий»

В Санкт-Петербурге расширился набор цифровых сервисов для жителей города. В экосистеме «Цифровой Петербург» запущен новый сервис «Развитие территорий». С его помощью петербуржцы могут получать информацию о целом ряде работ по благоустройству, которые ведутся в городе в настоящее время. Сервисом можно воспользоваться в городском мини-приложении «Я здесь живу». Об этом CNews сообщили представители «Цифрового Петербурга».

Сервис «Развитие территории» работает по простой и удобной схеме, являющейся отличительной чертой городского мини-приложения «Я здесь живу». Пользователю достаточно ввести интересующий его адрес, после чего он увидит на карте объекты благоустройства, находящиеся в радиусе трех километров от указанной точки, а также статистику по количеству работ в определенном районе и в городе в целом.

На карте предусмотрен фильтр, позволяющий выбрать район и вид работ, заинтересовавшие пользователя – от ремонта дорожных покрытий до установки временных ограждений и т. д.

Каждому виду работ соответствует своя цветная зона на карте. Эти области являются интерактивными: при нажатии на них открывается информационная карточка, содержащая фотографии объекта (если они есть), номер ордера, название и вид работ, а также место проведения. В дополнение к этому, указываются данные заказчика и исполнителя – название компаний и их номера ИНН, а также период выполнения работ. Сервис также предлагает построить маршрут до интересующего объекта.

«Часто бывает, что по соседству с домом ведутся какие-то строительные работы, но что именно там строится и когда будет завершено – приходится уточнять. Как минимум, нужно искать информационный щит, а это не всегда удобно. Мы реализовали комфортный цифровой инструмент, который поможет жителям найти информацию о благоустройстве быстро и в любой момент», – сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Сервис «Развитие территорий» разработан совместно с Государственной административно-технической инспекцией, Государственным строительным надзором и Комитетом по градостроительству. В случае возникновения вопросов пользователь всегда может связаться с ними непосредственно через указанный в сервисе телефон, веб-сайт или официальное сообщество инспекции.

Кроме актуальных данных о текущих работах благоустройства, через некоторое время в сервисе будут представлены сведения о крупных строительных проектах, ведущихся в Санкт-Петербурге.