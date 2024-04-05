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В Москве протестировали три нейросети, которые помогают коммунальным службам

Минувшей зимой в Москве протестировали и внедрили три нейронные сети, которые находят на скриншотах с камер городского видеонаблюдения неочищенные дороги, а также сосульки, наледь и снег на крышах домов. За несколько месяцев нейросети помогли специалистам Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) выявить 15,5 тыс. подобных недочетов и передать информацию о них столичным службам. За прошедший сезон с помощью искусственного интеллекта исправили более 24,9 тыс. зимних недочетов. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«Искусственный интеллект в столичной системе видеонаблюдения помогает городским службам выявлять недочеты, оперативно передавать заявки и контролировать исполнение работ. Он обрабатывает до 56 тыс. скриншотов в час, избавляя специалистов от просмотра такого колоссального объема изображений. Благодаря новым нейросетям зимой сотрудники ЦАФАП могли быстрее находить участки, где есть наледь, сосульки или неубранный снег, в том числе на кровлях зданий. По поручению Мэра Москвы мы продолжим развивать сервисы искусственного интеллекта для помощи коммунальным службам, чтобы в городе становилось еще чище и комфортнее», — сказал начальник управления городского видеонаблюдения столичного Департамента информационных технологий Алексей Корников.

ЦАФАП использует нейронные сети с 2019 г. Искусственный интеллект анализирует скриншоты с 180 тыс. камер городского видеонаблюдения и помогает специалистам выявлять 25 типов недочетов с точностью более 90%. Нейросети учатся с помощью скриншотов, где уже выявлены и указаны дефекты. Затем они начинают самостоятельно анализировать изображения. В периоды большой загруженности операторы ЦАФАП могут получать для обработки только те материалы, на которых искусственный интеллект обнаружил возможные отклонения. Специалисты проверяют результаты работы нейросети и, если информация подтверждается, сообщают об этом городским службам.

Внедрение цифровых решений в сфере государственного управления соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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