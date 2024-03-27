Покупка билетов в приложении ЦППК: еще на 19 станциях МО и Смоленской области

Компания продолжает расширять географию своего мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» в регионах. Начиная с 27 марта 2024 г. билеты с автоактивацией могут оформлять пассажиры участка Можайск — Вязьма. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Цифровая услуга стала доступна на шести станциях Подмосковья и тринадцати станциях Смоленской области. Ежегодно здесь проезжают более 570 тыс. пассажиров.

Полный список станций, где сегодня заработала новая услуга: Бородино, Колочь, Уваровка, 144 км, 147 км, Дровнино, Батюшково, Колесники, Гагарин, Василисино, Серго-Ивановская, 5 км, Туманово, 215 км, 218 км, Мещерская, Подъелки, Комягино, Зубаревка.

А с учетом того, что в декабре прошлого года ЦППК подключила к услуге маршрут Смоленск — Вязьма, возможность оформления билетов по мобильному приложению появилась уже на 52 станциях.

Пассажирам теперь необязательно идти в кассу или покупать проездной документ у контролера в поезде — приложение позволяет приобретать билеты в любое время. Они активируются автоматически в момент покупки, и телефон не нужно дополнительно прикладывать к турникетам или валидаторам.

Такой билет необходимо показать контролеру в поезде с экрана мобильного устройства. Для подтверждения подлинности достаточно нажать штрих-код на экране — у действующего билета он придет в движение.