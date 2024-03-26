«Геоскан» и МГУ им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток) разработали совместную программу обучения школьных учителей беспилотным технологиям

Профессиональная программа повышения квалификации «Основы управления беспилотными авиационными системами для педагогических работников» призвана обеспечить теоретическую и практическую готовность учителей к применению БАС в образовательном процессе в рамках начального, основного, среднего общего и дополнительного образования детей. В пилотном проекте будут участвовать 10 школ г. Владивостока, и к началу следующего учебного года программа позволит подготовить 15 учителей. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Выпускники получат представление о беспилотных авиационных системах и возможностях их применения в образовании, особенностях применения при реализации программы ДООП, освоят навыки сборки, программирования, конструирования отдельных элементов и пилотирования квадрокоптеров, а также методику организации занятий для интеграции их в образовательный процесс. Продолжительность обучения по программе составляет 40 академических часов.

«Совместная программа обучения учителей разработана по инициативе главы города Владивостока Константина Шестакова. В настоящее время мы, в морском университете, активно приводняем авиацию. Это использование беспилотных авиационных систем под задачи морской отрасли, расширяем линейку в целях интеграции наших научных разработок в сферу реального бизнеса и в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» у нас создана специализированная лаборатория морской беспилотной авиации и морских авиационных систем», — сказал ректор МГУ им. адм. Г.И. Невельского Денис Буров.

«Со стартом нацпроекта отрасль беспилотных авиационных систем получает мощный стимул для развития. Перед государством стоит масштабная задача – обеспечить ее кадрами. И здесь на первый план выходит подготовка педагогов: по оценкам Минпросвещения, для того чтобы полноценно внедрить БАС в образовательный процесс, необходимо обучить более 20 тысяч учителей школ и СПО по всей стране. Мы стремимся внести свой вклад в эту деятельность. В программе, разработанной нами вместе с МГУ им. адм. Г.И. Невельского, соединился опыт разработчика, производителя и эксплуатанта БАС и методологические и образовательные компетенции вуза, что сделало ее сбалансированной и гибкой», — сказал генеральный директор ООО «Геоскан» Алексей Юрецкий.

Образовательная программа соответствует требованиям федерального проекта Минпросвещения «Кадры для БАС», где определен порядок вхождения модуля, посвященного беспилотным технологиям, в программу школьных уроков труда с 1 сентября 2024 г.