«Ростелеком» на государственные деньги «устраняет цифровое неравенство» там, где уже давно есть 4G

Счетная палата выявила нарушения при реализации контракта Минцифры с «Ростелекомом» по программе Устранения цифрового неравенства. Точки доступа Wi-Fi и базовые станции сотовой связи в рамках данной программы устанавливаются там, где уже есть сотовая связь стандарта LTE, а также в населенных пунктах, где число жителей меньше требуемого.

Проверка работы «Ростелекома» по Устранению цифрового неравенства

Счетная палата сообщила об итогах проверки функционирования в России механизма универсальных услуг связи (УУС), оператором которых по контракту с Минцифры является «Ростелеком».

Ведомство обнаружило ряд нарушений, связанных с несоблюдением установленных Законом «О связи» критериев оказания УУС, а также с несвоевременным исполнением «Ростелекомом» своих обязательств и отсутствием у Минцифры мониторинга востребованности УУС.

Механизм универсальных услуг связи был законодательно введен в России в 2003 г. Для его функционирования существует Резерв универсального обслуживания, в который каждый оператор связи должен был перечислять 1,2% от своей выручки. Первоначально к УСС относились таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет (ПКД).

«Ростелеком» Счетная палата выявила нарушения при реализации контракта Минцифры с « Ростелекомом » по программе Устранения цифрового неравенства

В 2013 г. единым оператором УСС был назначен «Ростелеком». К перечню универсальных услуг связи добавилось проведение магистральных ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек и установка в них точек доступа Wi-Fi. Данный проект получил название Устранение цифрового неравенства (УЦН). Впоследствии было решено отказаться от ПКД.

В 2020 г. перечень населенных пунктов, которые подпадают под программу УЦН, был расширен за счет населенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек. Также в перечень услуг была добавлена сотовая связь, но при условии отсутствия ее в указанных населенных пунктах. В 2024 г. размер отчислений в Резерв универсального обслуживания был увеличен до 2% от выручки телеком-операторов, а перечень населенных пунктов, подпадающих под программу УЦН, был расширен до населенных пунктов с числом жителей 100 – 1 тыс. человек.

Кто больше всего платит в Резерв универсального обслуживания

Согласно отчету Счетной палаты, в 2023 г. размер отчислений в Резерв универсального обслуживания составил 14,65 млрд руб. Четверть из них (3,72 млрд руб.). пришлась на «Мобильные Телесистемы» (МТС), по 17% (2,63 млрд руб.) – на «Мегафон» и «Ростелеком» (включая его «дочку» - «Т2 Мобайл»), 16% (2,33 млрд руб,) – на «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), 11% (1,7 млрд руб) – на «Ростелеком», 3% (500 млн руб,) - на «Эр-Телеком Холдинг».

В 2021 г., при размере финансового обеспечения на оказание УУС в размере 14,45 млрд руб., расходы «Ростелекома» составили 21,95 млрд руб. Соответственно, «Ростелеком» получил убыток в размере 7,5 млрд руб. В 2022 г. размер финансового обеспечения составил 14,61 млрд руб., расходы «Ростелекома» - 14,61 млрд руб., прибыль «Ростелекома» - 650 млн руб.

В 2023 г. размер финансового обеспечения составил 14,91 млрд руб., размер расходов «Ростелекома» - 23 млрд руб., убыток «Ростелекома» - 8,18 млрд руб. В том числе расходы «Ростелекома» на оказание УСС по передачи данных и доступу в интернет составили 6,8 млрд руб., на УСС с использованием мобильной связи – 11,4 млрд руб.

Снижение спроса на деревенский Wi-Fi

В период с 2016 по 2020 гг. точки доступа Wi-Fi были установлены в 12,4 тыс. населенных пунктах, еще в 1,48 тыс. населенных пунктах точки доступа установили в 2021 г. (то есть всего они были установлены в 13,9 тыс. населенных пунктах).

Счетная палата констатирует снижение спроса на услуги точек доступа. Если в 2021 г. общий объем трафика по направлению к абоненту (download) составил 20,1 Тбайт, то в 2022 г. они снизился до 18,8 Тбайт, в 2023 г. – до 17,2 Тбайт (снижение на 11% по сравнению с 2020 г.).

Объем трафика по направлению от пользователя (upload) за это время снизился с 1,7 Тбайт до 1,5 Тбайт. Среднее число активных пользователей одной точки доступа снизилось с 13,5 в 2021 г. до 6,8 в 2023 г.

В 1,05 тыс. населенных пунктов объем потребления трафика оказался околонулевым. Это привело к неэффективному расходованию бюджетных средств в размере 222,3 млн руб. Такая картина наблюдается в 120 населенных пунктах (преимущественно в Московской области), в которых точки доступа были установлены в 2021 г. При этом большинство таких точек доступа подключены по каналам сотовой связи стандарта GSM, ежегодная стоимость их обслуживания составляет 29,5 млн руб.

В 96% населенных пунктах, в которых точки доступа были установлены в 2021 г., присутствуют сотовые сети четвертого поколения стандарта LTE. При этом на их содержание из федерального бюджета ежегодно тратится 360,6 млн руб. В том числе в 188 населенных пунктах сети LTE уже присутствовали на момент включения их в список для установки точек доступа в рамках УУС.

В 62 населенных пунктах «Ростелеком» одновременно оказывает УУС и в части передачи данных и в части сетей LTE. Расходы федерального бюджета на содержание точек доступа с аналогичным функционалом составляют 15,8 млн руб. ежегодно.

В 2021 г. Минцифры включило в перечень населенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек, в которых должны быть установлены базовые станции LTE и точки доступа Wi-Fi, 11 населенных пунктах, которые, по мнению Счетной Палаты, не соответствуют необходимым критериям. Расходы федерального бюджета на данные объекты составили 40,1 млн руб.

Кроме того Минцифры не исключает из перечня населенных пунктов, в которых должны быть установлены точки доступа Wi-Fi, те из них, в которых численность населения перестала соответствовать заданным критериям. Сейчас «Ростелеком» по мнению Счетной палаты оказывает УСС в части передачи данных на территории 172 населенных пунктах, численность населения в которых не входит в диапазон 100-500 человек.

В то же время в 2024 г. из перечня населенных пунктов, в которых необходимо ставить точки доступа Wi-Fi, были исключены 180 объектов, где на их установку в 2021 г. было потрачено 578 млн руб. Фактический срок эксплуатации составил 26 месяцев, хотя срок полезного использования одной точки доступа составляет 107 месяцев.

Минцифры не предъявляет неустойки «Ростелекому»

По мнению Счетной палаты, Минцифры должно было предъявить «Ростелекому» неустойку в связи УСС по передачи данных в населенных пунктах без подтверждения отсутствия в них аналогичных услуг (в частности, сетей LTE) в размере 1,8 млрд руб.

В 2021 г. Минцифры разработало техническое задание по определению наличия услуг сотовой связи в населенных пунктах с целью принятия решения об оказании в них УСС, однако не сделало этого в отношении точек доступа W-Fi.

В 2022 г. «Ростелеком» запустил в Московской области 285 точек доступа Wi-Fi, которые должны были быть запущено до конца 2021 г. При этом Минцифры не предъявило требование о выплате неустойки в размере 51,7 млн руб.

Договор между Минцифры и «Ростелекомом» предусматривает, что коэффициент доступности у точек доступа Wi-Fi должен быть не ниже 0,95. Однако, как отмечает Счетная Палата, данный коэффициент считается сразу по всем точкам доступа, тогда как в некоторых населенных пунктах значение данного коэффициента значительно ниже требуемого или вообще является нулевым. Так, в некоторых населенных пунктах отмечена непрерывная неработоспособность точек доступа от одного до восьми месяцев.

Например, из обследованных Счетной Палатой 44 точек доступа в Московской и Ленинградской областях в 21% отсутствовало подключение к интернету. А количество предъявленных в 2021-23 гг. претензий на работу точек доступа составило 16,2 тыс.

Сотовая связь в рамках Устранения цифрового неравенства

На конец 2023 г. «Ростелеком» установил базовые станции сотовой связи в рамках УСС в 4,7 тыс. населенных пунктов. Объем трафика по базовым станциям растет: в 2021 г. на download трафик составил 4,56 Тбайт, в 2022 г. – 45,22 Тбайт, в 2023 г. – 94,34 Тбайт. На upload трафик составил в эти год 280 Гбайт, 2,9 Тбайт и 8,75 Тбайт соответственно. Объем голосового трафика через базовые станции УСС вырос с 97 млн минут в 2021 г. до 941 млн минут в 2022 г. и до 2,25 млрд мин. в 2023 г.

В то же время Минцифры не установило порядок определения перечня населенных пунктов, в которых следует устанавливать базовые станции сотовой связи в рамках УСС. При этом в соответствующий перечень включено 143 населенных пункта, число жителей которых не подпадает под диапазон от 100 до 500 человек. В результате федеральный бюджет необоснованно потратил 918 млн руб.

Кроме того, перечень населенных пунктов формировался на основании результатов Всероссийской переписи населения от 2010 г., хотя в 2020 г. была проведена новая перепись. Согласно данным переписи от 2020 г., «Ростелеком» оказывает услуги УСС в части базовых станций сотовой связи в 278 населенных пунктах, не отвечающих установленным критериям численности населения.

В каких населенных пунктах следует устанавливать базовые станции сотовой связи

Ежегодно Минцифры проводит на ЕГПУ голосование с целью приоритезации населенных пунктах, в которых требуется устанавливать базовые станции сотовой связи. Но из 48 населенных пунктов Алтайского края, победивших в соответствующем голосовании, УСС в части сотовой связи начали оказываться только в 14. А в четырех населенных пунктах, где начали оказываться УСС, не участвовали в данном голосовании.

Для решения вопроса о том, нужно ли в данном населенном пункте ставить базовую станцию сотовой связи в рамках УСС, необходимо, чтобы покрытие его всеми сотовыми операторами составляло менее 75% территории. Как говорится в отчете Счетной Палаты, в 1,3 тыс. населенных пункта, в которых были установлены базовые станции сотовой связи в рамках УСС, уже были доступны услуги сотовой связи: согласно данным Роскомналзора, вся их территория таких населенных пунктов была покрыта сетями LTE. В результате федеральный бюджет необоснованно потратил 1,3 млрд руб.

Измерение сигнала сотовой связи осуществляется «Ростелекомом» в присутствии заинтересованного лица – представителя субъекта федерации или муниципального образования. Роскомнадзор при этом не участвует, также не используются данные его информационной системы «Генеральная схема развития с5етей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных в РФ». Методика измерений, установленная в договоре Минцифре и «Ростелекома», предполагает измерение сигнала сотовой связи стандартов GSM и UMTS (второе и третье поколение соответственно), но не учитывает LTE.

В результате в двух населенных пунктах были установлены базовые станции сотовой связи в рамках УСС, хотя там была доступна передача голосового трафика по сетям LTE. Расходы на обслуживание данных населенных пунктов составили 6,6 млн руб. Из-за отсутствия синхронизации перечней населенных пунктов, где должны устанавливаться точки доступа Wi-Fi и базовые станции сотовой связи, в четырех населенных пунктах, фактически, «Ростелеком» установил точки доступа сотовой связи, хотя там должны были быть установлены точки доступа W-Fi. По мнению Счетной палаты, это свидетельствует о формальном подходе Минцифры к утверждению перечней населенных пунктов.

В 15 населенных пунктах базовые станции сотовой связи были подключены по спутниковым каналам связи, в результате скорость доступа оказалась ниже 2 Мбит/с. Ее недостаточно для доступа к ЕГПУ, мобильного банкинга и иным востребованных услуг. Такая ситуация наблюдается, в частности, в населенных пунктах Иркутской области, Приморского и Хабаровского краев. При этом договор между «Ростелекомом» и Минцифры не предусматриваются измерения доступности УСС в части сотовой связи, и, соответственно, Минцифры не измеряет их качество.

Минцифры не хочет демонтировать базовые станции в малых селах

Со своей стороны, Минцифры заявило, что не считает целесообразным демонтировать уже установленные в рамках УСС базовые станции сотовой связи, если по результатам Всероссийской переписи населения числом жителей в них стало меньше требуемого. Это приведет к оставлению граждан без связи.

Базовые станции сотовой связи устанавливаются только в тех населенных пунктах, где более 25% территории не покрыто сетями сотовой связи, причем одновременно голосовой и передачи данных. Но уже после установки базовых станций сотовой связи в рамках УСС в некоторых населенных пунктах могло быть расширено покрытие сетей сотовой связи. «Демонтаж и перемещение базовых станций УЦН на новые площадки может привести к дополнительным затратам и не предусмотрены условия договора, - заявили в Минцифре. - Увеличение количества операторов в той или иной местной и появление возможности выбора у граждан можно только приветствовать».

Кроме того, установленные в рамках УСС точки доступа Wi-F- постепенно выводят из эксплуатации по мере установки базовых станций сотовой связи в рамках УСС. Востребованность точек доступа сокращается по мере обеспечения качественного покрытия мобильной связью малых населенных пунктов, считают в Минцифры. Также неравномерность потребления услуг в точках доступа Wi-Fi может снижаться в летний период и возрастать в дачный и отпускной сезоны.

«Ростелеком» отмечает, что замечания Счетной Палаты относятся лишь «к небольшой части выполненной гигантской работы». В компании согласны с позицией Минцифры, что не стоит демонтировать инфраструктуру связи в населенных пунктах, где численность населения, по данным переписи населения, стала меньше требуемой, так как это может вызвать «социальное недовольство».

При этом потребление услуг связи на базовых станций сотовой связи, установленных в рамках УСС, на треть выше, чем в среднем по стране, так как на селе меньше других форматов досуга и получения информации, добавили в «Ростелекоме». Что касается точек доступа Wi-Fi, то их число уже сократилось на 22% до 10,9 тыс. штук.