В России создадут ГИС контроля за оружием

В России появится новая информсистема для учета сведений о служебном и гражданском оружии. В нее должна стекаться вся информация для обобщения и анализа. У Росгвардии уже есть своя такая платоформа.



Единая система учета

В России создадут федеральную информационную платформу, в которую будет вноситься полный жизненный цикл оружия от производства или ввоза до списания. Инициативу Минпромторга одобрила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Ведомости».

Все служебное и гражданское оружие кроме поступившего в оборот до 1 января 1994 г., а также патроны к нему будет оснащаться электронными паспортами.

Доступ к единой информационной системе, в которую будет собираться все сведения об оружии, получат только уполномоченные органы — Росгвардия, ФСБ, МВД, Минпромторг и Федеральная таможенная служба. Оператором платформы будет Росстандарт.

Цифровой паспорт

Паспорт будет содержать сведения о технических характеристиках, серийных номерах, разрешениях, проверках и переходе права собственности. Вводить эти данные в систему обяжут участников оборота — производителей, продавцов, поставщиков.

Росгвардия Контроль за оружием в России переведут в цифровой формат

Адвокат и оружейный эксперт Муслим Шейхов полагает, что электронный паспорт может быть реализован методом нанесения QR-кода на продукцию или же привязкой серийного номера.

Цифровой учет должен усилить контроль за оборотом оружия, повысить прозрачность цепочек и снизит риск его нелегального использования, говорится в пояснительной записке к проекту.

Обобщение сведений об оружии

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, Правительству еще предстоит определить порядок создания, развития и эксплуатации платформы, формирования и ведения перечня оружия и патронов.

«Законопроект продолжает реализацию масштабной цифровизации работы государственных органов и позволит создать условия для обеспечения сбора, обобщения, обработки, анализа и хранения сведений об оружии с применением информационных технологий», — пояснил юрист.

В настоящее время в России уже действует государственный кадастр оружия, который ведут Росгвардия и Росстандарт. Опрошенные изданием эксперты рассказали, что на практике учет ведется преимущественно в бумажной или разрозненной электронной форме.

По его словам Шейхова, существующий кадастр оружия не имеет информации о единицах оружия во владении (серийный номер), сведения ограничиваются указанием марки и модели производства. Он уточнил, что в случае со служебным оружием речь идет о продукции во владении частными охранными предприятиями.

На поддержку и обновление системы централизованного учета оборота оружия Росгвардия запрашивала, как писал СNews в декабре 2020 г., 185,4 млн руб. Суммарная стоимость работ по ее разработке на июль 2020 г. оценивалась в 540 млн руб. Разработка платформы была поручена НИИ «Восход».

Предполагалось, что с помощью ИТ-платформы Росгвардия будет отслеживать перемещение всех единиц гражданского оружия от производства на заводе до магазинов. В планах ведомства было также инициировать создание мобильного приложения для всех владельцев оружия.