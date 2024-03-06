ГК «Солар»: иностранная хакерская группировка шпионила за российским ведомством

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) обнаружили иностранных хакеров в инфраструктуре одного из органов исполнительной власти. Злоумышленники использовали сложно закамуфлированное самописное ПО для шпионажа, а для его удаленного управления – скомпрометированные серверы организаций в разных странах. Группировка существует как минимум три года, но данных для точной ее аттрибуции пока недостаточно, поэтому кластер этой активности временно назван NGC2180. К настоящему моменту все обнаруженное вредоносное ПО обезврежено, затронутые системы вернулись в работу. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В конце 2023 г. специалисты Solar 4RAYS проводили комплексный анализ инфраструктуры одного из российских ведомств, оперирующих критичными данными. В ходе работ на одном из компьютеров были найдены признаки взлома. Более глубокое исследование обнаружило в ведомственной сети несколько образцов многоступенчатого вредносного ПО (ВПО), названного экспертами DFKRAT. На финальной стадии развития атаки вредонос разворачивает имплант, предоставляющий злоумышленнику широкие возможности манипуляций в атакуемой системе (от хищения пользовательских данных до загрузки дополнительного ВПО).

Обнаруженная версия вредоноса ранее нигде не встречалась. Зато в публичном пространстве удалось найти предыдущие его варианты и проследить их эволюцию, начиная с 2021 года. С каждой новой версией ВПО становилось более сложным. В частности, в последнем экземпляре злоумышленники использовали технику DLL Side-Loading (размещение вредоносного кода в папке с легитимной программой) и отказались от поэтапной передачи команд с сервера управления на целевую систему. Такие действия разработчиков ВПО говорят о попытках скрыть вредоносную активность от средств защиты на конечном хосте.

Один из найденных образцов предыдущей версии ВПО доставлялся на компьютер жертвы с помощью фишингового письма, начиненного загрузчиком. В последней атаке вектор заражения остался неизвестным.

«Нам удалось найти и проанализировать фрагмент кода управляющего сервера. Файл был загружен на один публичный сервис под именем config.jsp с IP-адреса Саудовской Аравии. Анализ сетевой инфраструктуры показал, что, вероятно, это была промежуточная жертва, сервер которой скомпрометировали для размещения на нем управляющего центра (С2). В актуальной версии импланта для координации его работы использовался взломанный компонент сервера Института нанонауки и нанотехнологий Национального центра научных исследований «Демокрит» в Греции», — сказал начальник отдела анализа угроз центра Solar 4RAYS ГК «Солар» Алексей Фирш.

Активность NGC2180 на протяжении минимум последних трех лет говорит о высокой организованности кибергруппировки. А компрометация легитимных серверов для развертывания инфраструктуры С2, а также нацеленность NGC2180 на значимые государственные структуры указывают на системный подход и возможную политическую мотивацию группы.

«На основании анализа фрагмента управляющего сервера мы полагаем, что в дикой природе существует еще больше образцов, относящихся к описанному кластеру. Архитектура ВПО качественно перерабатывалась хакерами от атаки к атаке: методы удаленного управления, доставки и развертывания совершенствовалась – неизменным оставалось только ядро самого импланта. Все это говорит о том, что за этими атаками стоит хорошо организованная группа, располагающая большим запасом ресурсов, которые, как мы знаем из других публичных исследований, часто выделяются при поддержке государства. В будущем мы ожидаем больше атак от NGC2180, поэтому призываем ИБ-сообщество воспользоваться индикаторами, приведенными в нашем исследовании, для выявления следов присутствия данной группировки», — сказал эксперт группы анализа ВПО центра исследования Solar 4RAYS ГК «Солар» Дмитрий Маричев.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более 1,8 тыс. специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.