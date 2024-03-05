CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

На «Госуслугах» стартовал прием заявок на голосование на дому

Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах» до 11 марта 23:59 по московскому времени. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как проходит голосование на дому

Рассмотрев заявку, избирательная комиссия примет решение о возможности голосования на дому. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

Как еще можно проголосовать

Не по месту прописки, а там, где удобно — с помощью сервиса «Мобильный избиратель». На «Госуслугах» им воспользовались уже более 2 млн человек.

Онлайн — на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве. Более 3,7 млн человек уже подали заявления на ДЭГ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Пеньков, платформа Сфера: «Защита данных начинается с их деперсонализации»

Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты

Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций

Для россиян запустят онлайн-магазин по вырубке леса

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023