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«Цифровое небо» для авиабеспилотников создадут в России

АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» и лидерами отрасли беспилотной гражданской авиации разработали концепцию «Цифрового неба России». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Многие страны мира пытаются найти способы безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство. При этом даже с учетом разнообразия уже доступных сегодня технологий, универсального и быстрого решения пока никто не нашел. Проект «Цифрового Неба России» станет уникальным эталонным проектом опережающего развития, обеспечит глобальное лидерство и технологический суверенитет России. Разрабатываемая концепция гармонично объединяет все существующие технологии и платформы в общую среду «Цифрового неба», при этом учитывая перспективы развития этих технологий и вероятность появления принципиально новых решений на горизонте 20 и более лет.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что на 70% территории страны нет мобильной связи, поэтому для безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство крайне важно развивать гибридные сети связи.

«Связность играет ключевую роль в решении задачи построения «Цифрового неба». АО «ГЛОНАСС», будучи государственным виртуальным оператором мобильной связи с максимальным радиопокрытием на территории России, сделало важный шаг в этом направлении — мы разработали и протестировали уникальную спутниковую технологию связи с использованием помехоустойчивых шумоподобных сигналов. Наша технология не имеет аналогов на рынке, использует действующую российскую спутниковую инфраструктуру и исключает зависимость от ушедших иностранных операторов спутниковой связи. Возможности использования этого решения намного шире беспилотной авиации, он нацелен в первую очередь на повышение безопасности миллионов транспортных средств, которые сегодня передвигаются в зонах без сотовой связи за счет использования спутниковых каналов для аварийного оповещения на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС»», — сказал Райкевич.

Выпуск беспилотных машин на дороги невозможен без «цифровых двойников» автотрасс. Для беспилотной авиации будет сформировано такое же решение — «цифровой двойник неба России», объединяющий комплексно всю информацию о самом небе, в частности, метеоданных и особенностей зон применения. Концепция интегрирует беспилотные воздушные суда одновременно и как физические, и как цифровые объекты, которые генерируют данные, в единую защищенную архитектуру, основанную на принципах бесшовности. Связность напрямую влияет на возможность полноценной реализации идеи цифрового двойника неба.

Концепции «Цифрового неба России» также предполагает создание цифрового транспортного права и внедрение сквозного межотраслевого регулирования. «Это естественная эволюция отрасли права, обусловленная появлением новых объектов в воздухе, — сказал глава АО «ГЛОНАСС». — Мы понимаем, что перспективные беспилотные воздушные суда должны будут одновременно учитывать разделенное сегодня воздушное, космическое и ИТ законодательство. А гибридные беспилотники земля-воздух просто не смогут работать без цифрового права, объединяющего все среды применения транспорта».

Эталонная модель единой архитектуры «Цифрового неба» будет готова к масштабированию на рынки дружественных Российской Федерации государств.

«Это первоочередной перечень мероприятий, который нам предстоит выполнить. Мы уверены, что технологическое партнерство компаний-лидеров позволит преодолеть межотраслевые барьеры и будет способствовать переходу к новой парадигме использования цифрового воздушного пространства, послужит основой для появления бизнес-идей и дальнейшего развития отрасли», — сказал Алексей Райкевич.

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