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Token 192K Nano: специально для МФЦ

ESMART® успешно завершил тестирование устройства ESMART® Token 192K Nano в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. Данная модель сертифицированного ключевого носителя прошла проверку в условиях реальной работы в МФЦ России во многих регионах страны и зарекомендовала себя как надежное устройство для выполнения целого ряда задач, и в первую очередь — для защищенного хранения ЭП сотрудников МФЦ и их безопасной аутентификации на рабочем месте. Об этом CNews сообщили представители ESMART.

ESMART® Token 192K Nano — сертифицированный ФСТЭК России* ключевой носитель информации, выполненный в эргономичном пластиковом корпусе в USB-формате. Устройство разработано в полном соответствии с требованиями безопасности к работе МФЦ для строгой многофакторной аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров программных СКЗИ, профилей, паролей и цифровых сертификатов пользователей. Компактные размеры токена позволяют его легко хранить и использовать на мобильных и стационарных устройствах. И уже сегодня ESMART® Token 192K Nano успешно применяют в МФЦ России.

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ESMART® — российский производитель устройств для бесконтактной идентификации пользователей и защищенного хранения информации. ESMART® объединяет наиболее современные технологии, сильную команду и лучшие традиции российской науки. Бренд появился в 2013 г. в Зеленограде — одном из основных научно-производственных центров микроэлектроники в России. Здесь сосредоточен весь цикл создания продуктов ESMART® — от идеи до производства. В портфеле ESMART® 2 продуктовых направления — считыватели ESMART® Reader и ключевые носители ESMART® Token. Решения ESMART® используют сотни крупнейших компаний, госкорпораций, образовательных и государственных учреждений России, включая ЗАГСы России, Донстрой, МТС Банк, школы Архангельской области, проект «Москвенок», НЛМК.

*Сертификат соответствия №4731 удостоверяет, что программное обеспечение электронного ключевого носителя ESMART® Token 192K соответствует требованиям по безопасности информации, которые установлены в руководящем документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по 6 уровню доверия.

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