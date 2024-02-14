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Подмосковные ИТ-компании могут получить финансовую поддержку от региона

На портале госуслуг Московской области стартовал новый отбор заявок на получение ИТ-грантов. Об этом CNews сообщили представители Мингосуправления региона.

«В последние пару лет наша отрасль работает, чтобы дать достойный ответ на вызовы времени, создать качественные решения для импортозамещения. Именно поэтому так важно организовать комфортные условия для ИТ-сообщества, привлечь профессионалов. ИТ-компании Подмосковья могут претендовать на гранты от региона. Мы выдаем их уже полтора года, и это является эффективной мерой поддержки. Например, только в прошлом году областные ИТ-организации приняли на работу более 2,3 тыс. высококлассных специалистов», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Подать онлайн-заявку на получение ИТ-гранта могут аккредитованные в Минцифры России компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. Также претендовать на получение гранта могут обособленные подразделения, зарегистрированные в Московской области. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных специалистов. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Сумма грантов составляет от 96 до 240 тыс. руб. в год на одного работника в зависимости от его квалификации и уровня заработной платы. Потратить деньги можно на заработную плату новым сотрудникам или приобретение оборудования. С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

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