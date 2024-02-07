«Цифра» представила дизайн-систему Prizm

Группа компаний «Цифра» презентовала свою дизайн-систему Prizm, имеющую открытый исходный код. Это первая российская дизайн-система для индустриальных цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители «Цифры».

Дизайн-система PRIZM — это инструмент разработчиков и дизайнеров для создания новых приложений и сервисов, а также для перевода существующих на единый технологический стек. Ее цель — унифицировать и структурировать процесс дизайна, обеспечить его качество и последовательность во всех продуктах и на всех этапах разработки.

Prizm представляет собой целостный визуальный язык и его техническое отражение в виде библиотеки компонентов в едином репозитории. В нее входят сопутствующие дизайнерские шаблоны, набор правил и инструментов для визуального и технического исполнения.

«Дизайн-система Prizm отличается от других дизайн-систем тем, что она концентрируется на промышленности и учитывает специфику промышленного применения в таких отраслях, как нефть, газ, машиностроение, металлообработка, энергетика, добыча. Наши дизайн-решения прошли апробацию на объектах крупных промышленных заказчиков. Prizm развивается и будет обрастать новыми сложными компонентами, которые нацелены на промышленность», — сказал Александр Марков, дизайн-директор ГК «Цифра».

Prizm помогает бизнесу повышать эффективность работы над портфелем продуктов за счет единого пользовательского опыта, дизайнерам – разрабатывать полезные, удобные и инновационные продукты, не отвлекаясь на дизайн-решения, а разработчикам — ускорять разработку и улучшать качество кода.

C помощью дизайн-системы запустить новый продукт получается на 40% быстрее, при этом компания экономит до 35% средств на дизайн и разработку.

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Группа компаний «Цифра» — разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является лидером российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и перспективным партнёром в области цифровой трансформации на международном уровне. «Цифра» обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта. Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности. Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков — предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.