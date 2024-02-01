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ИИ Smart Engines помог сервису Gosoblako на 15% ускорить процесс подачи заявок на банковские гарантии

Сервис Gosoblako внедрил технологию автоматического распознавания паспорта России Smart ID Engine. Она позволила сократить время на подачу заявки на выпуск банковских гарантий на 15% и повысить лояльность клиентов платформы. Программное решение на базе искусственного интеллекта разработала российская компания Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Gosoblako — сервис, который уже больше 5 лет делает жизнь малого и среднего бизнеса легче, разрабатывая электронную витрину банковских продуктов. Партнерами платформы являются ведущие отечественные банки — Промсвязьбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, Металлинвестбанк и другие. Основной фокус компания делает на продуктах для госзакупок.

«Анкеты и другие документы, которые агенту необходимо заполнить для получения банковской гарантии, достаточно большие и порой содержат сотни полей. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы облегчить пользователю процесс ввода корректных данных и крайне рады, что теперь благодаря технологии Smart ID Engine агенту можно не тратить время на перепечатывание данных из паспорта. Кроме того, для нас важно, что в процессе распознавания паспортов не участвуют операторы краудсорсинговых платформ и вся обработка ведется исключительно внутри нашего решения», – сказал Кирилл Семкин, ИТ-директор Сервиса Gosoblako.

При оформлении заявки на получение банковской гарантии агенту необходимо внести в форму данные о руководителе организации — требуется информация из основного разворота паспорта, а также со страниц, содержащих штампы о прописке. После внедрения технологии Smart ID Engine процесс распознавания паспорта стал технологичнее и проще. Агенту не приходится вводить данные вручную, достаточно сфотографировать нужные страницы. Снимки отправляются на сервер в Gosoblako, где автоматически распознается вся необходимая информация и проверяется корректность данных, введенных при заполнении заявки. Время обработки изображения составляет менее одной секунды.

Smart ID Engine распознает рукописную и печатную прописку в паспорте на фотографиях, сканах и в видеопотоке в режиме реального времени. Если на страницах в паспорте РФ есть несколько штампов о регистрации и о снятии с регистрационного учета, то система распознает их все. На распознавание страницы уходит 0,4 секунды. Программное обеспечение включено в реестр отечественного ПО Минцифры России.

Система распознавания документов внедрена во внутренний информационный контур платформы Gosoblako. Изображения документов и паспортные данные клиентов ни в каком виде не передаются сторонним сервисам — обработка выполняется автономно, что обеспечивает конфиденциальность и исключает риск утечки персональных данных в процессе их распознавания.

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