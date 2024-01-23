«Нетрика Медицина» представила новую версию сервиса «N3.Индекс пациентов»

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») обновила сервис, помогающий региональным системам здравоохранения идентифицировать пациентов и корректно формировать интегрированные электронные медицинские карты (ИЭМК). Теперь сервис поддерживает операционные системы семейства Linux из реестра российского ПО и еще точнее объединяет карты пациентов, созданные в разных медицинских учреждениях.

Сервис «N3.Индекс пациентов» решает одну из ключевых задач, возникающих при цифровизации здравоохранения. Он обеспечивает корректную идентификацию человека, обращающегося за медицинской помощью в различные медицинские организации и зарегистрированного в разных информационных системах. В момент обращения врачу необходима вся информация по пациенту, которая была передана в интегрированную электронную медицинскую карту (ИЭМК) пациента из поликлиник, стационаров, лабораторий, диагностических центров, систем скорой помощи, ИС ТФОМС и т. д.

Сервис оперативно получает от различных медицинских организаций региона все карточки, которые могут относиться к одному и тому же пациенту. Затем анализирует их, рассчитывает уровень схожести и либо связывает карточки между собой, либо передает сотрудникам медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) для проверки в ручном режиме. В результате для каждого пациента формируется ИЭМК, включающая анамнез, консультативные заключения, эпикризы, справки, результаты исследований, рецепты и другие данные.

В новой версии сервиса появился такой компонент как «Мастер-карта пациента». Она включает необходимые для идентификации данные (ФИО, дату рождения, адрес, контактные номера телефонов, номера СНИЛС и других документов). Если ранее пациенту соответствовала группа карт из тех медицинских организаций, в которые он обращался, и у каждой из карт имелся собственный идентификатор (ID), то «Мастер-карте» присваивается один уникальный ID.

«Мастер-карта» облегчает медицинским организациям получение данных о пациенте, ведь теперь их не приходится собирать из всех связанных карточек. Кроме того, она упрощает взаимодействие со сторонними информационными системами и открывает перспективы для более точного формирования региональных регистров пациентов», – отметил менеджер проектов команды ИЭМК компании «Нетрика Медицина» Елена Ряснова.

Мастер-карта помогает, например, когда пациент впервые обращается в медицинскую организацию и имеет на руках только страховой полис. Запросив «Мастер-карту» из «Индекса пациентов», медицинская информационная система (МИС) учреждения получает СНИЛС и другие данные пациента, необходимые для работы (в том числе для межведомственного взаимодействия).

Идентификатор «Мастер-карты» статичен, в то время как данные в ней динамичны – они обновляются каждый раз, когда меняются данные в карточках пациента. При этом система всегда сохраняет предыдущую версию «Мастер-карты», а также учитывает приоритетность источников данных.

Больше всего алгоритмы сервиса «доверяют» данным, которые передаются из учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Следующим по приоритетности источником считаются записи в медицинском учреждении, к которому прикреплен пациент. Все это помогает одновременно обеспечивать актуальность данных в Мастер-карте и нивелировать ошибки, которые могут появляться в информационных системах при ручном вводе сведений о пациенте.

Еще одно преимущество новой версии сервиса – кроссплатформенность, то есть способность работать с разными операционными системами. Это ответ на актуальный запрос заказчиков решения – органов управления региональным здравоохранением, государственных ведомств и учреждений, которые сейчас переходят к использованию исключительно российского ПО. Так, новая версия «N3.Индекс пациентов» уже успешно работает на ОС Astra Linux, включенной в реестр отечественного ПО.

«Переход к кроссплатформенности позволил не только обеспечить совместимость с операционными системами из реестра отечественного ПО, но и по сути полностью пересмотреть продукт, упростив исходный код и повысив производительность решения», – сказала Елена Ряснова.

В частности, существенно выросла скорость обновления сервиса. Если ранее этот процесс требовал нескольких часов работы, то теперь занимает буквально секунды и не влияет на другие компоненты системы регионального здравоохранения (не сказывается на выгрузке электронных медицинских документов в федеральные сервисы или на доступности ИЭМК для врачей и пациентов).

Обновленная версия сервиса «N3.Индекс пациентов» на данный момент уже работает в Кемеровской и Ленинградской областях, а также в Ставропольском крае.