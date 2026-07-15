«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

«Ростелеком» готовится к выходу на рынок платежных технологий: его ИТ-разработчик ищет подрядчика для исследования перспектив создания процессинговой платежной платформы для российских банков и финтех-компаний. «Ростелеком» изучает опыт конкурентов с акцентом на цифровые кошельки Apple Pay, Google Pay, а также криптоплатежи. Эксперты считают, что рынок подобных платформ в России заполнен, но у «Ростелекома» есть шанс при использовании административного рычага.

Суть закупки

Входящий в контур «Ростелекома» ИТ-разработчик ООО «НПФ «Беркут» (бренд Bercut) заказывает маркетинговое и аналитическое исследование рынка для оценки перспектив разработки и вывода на рынок нового продукта — процессинговой платформы для финтех-компаний и банков. Компания ищет подрядчика, который выполнит анализ за 500 тыс. руб. На работы отведено 8 недель с момента заключения договора.

Закупочная документация размещена в торговой сессии «Ростелекома» и подведомственных ему организаций на сервисе закупок «Росэлторг». Ознакомиться с техническим заданием (ТЗ) удалось CNews.

Что такое процессинговая платформа по версии «Беркута»

Согласно определению из ТЗ, под процессинговой платформой (платежный процессинг) понимается комплекс программно-аппаратных решений, обеспечивающих авторизацию, маршрутизацию, обработку, клиринг и расчеты по финансовым транзакциям между участниками платежной системы (держателями карт/счетов, продавцами, банками-эквайерами, банками-эмитентами, платежными системами и иными расчетными сервисами).

Модули платформы

В техническом задании перечислен 21 функциональный типовой модуль, именно они интересны для изучения в рамках закупки. Конкретные программные продукты могут покрывать различные подмножества функций, отмечается в техзадании. Среди них — модуль для мгновенной обработки платежей: он проверяет, есть ли у клиента деньги, и принимает решение — одобрить или отклонить операцию.

Далее следует блок, отвечающий за расчеты между банками и продавцами: он обрабатывает данные от платежных систем, считает комиссии и сверяет остатки.

Отдельно описан модуль управления картами: он позволяет выпускать виртуальные и пластиковые карты, управлять их жизненным циклом (блокировка, перевыпуск), а также поддерживать токенизацию — технологию, которая скрывает реальные данные карты при оплате через смартфон (например, Apple Pay или Google Pay).

Есть и антифрод-система, которая в реальном времени отслеживает подозрительные транзакции и блокирует их. Она использует машинное обучение и правила безопасности.

Также в перечне — риск-менеджмент (оценка кредитных рисков и борьба с отмыванием денег), управление лимитами и ограничениями (дневные лимиты, запрет на оплату в определенных странах или категориях товаров).

Платформа должна уметь маршрутизировать транзакции: выбирать, через какой канал (терминал в магазине, банкомат или интернет) и через какую платежную систему лучше провести платеж, чтобы он был быстрее и дешевле. Для разработчиков предусмотрены API и SDK — готовые инструменты, которые упрощают интеграцию с платформой.

Отдельные модули посвящены работе с торговыми точками (регистрация, управление терминалами, настройка тарифов, формирование отчетов), а также обработке спорных операций (чарджбеков) и возвратов.

В платформе также предусмотрены инструменты для управления подписками и регулярными списаниями, настройки тарифов и бонусных программ, а также поддержка цифровых каналов — мобильных приложений и веб-банкинга.

Кроме того, в документе упоминаются модули безопасности (соответствие стандартам PCI DSS, шифрование и управление ключами), мониторинг работы системы и управление данными — хранение и архивирование транзакций.

Как поясняется в документе, конкретные программные продукты могут покрывать различные подмножества этих функций.

Целевая аудитория и география

В рамках исследования рассматриваются процессинговые платформы, предназначенные для двух типов клиентов: финтех-компании (небанковские платежные сервисы, PSP, агрегаторы платежей, необанки, платформы BNPL, криптообменники и т.д.) — с акцентом на многопроцессинговые, гибкие и легко интегрируемые решения, а также банки (эквайеры, эмитенты, универсальные банки) — как решения для on-premise развертывания в собственной инфраструктуре, так и облачные (SaaS) модели.

Согласно ТЗ, география исследования должна охватывать Россию и страны СНГ (приоритетно), а также Африку, Латинскую Америку, Центральную Азию и Ближний Восток. Временной горизонт исследования — вывод продукта на рынок в интервале 2027–2028 гг. с расширением до 2030 г.

Задачи исследования

В числе ключевых задач исследования — анализ текущего состояния рынка процессинговых платформ, определение ключевых игроков и их позиций, выявление незакрытых потребностей рынка, оценка потенциального спроса и моделирование финансовых показателей (выручка, окупаемость).

В ТЗ перечислены дополнительные технологические контуры, которые должны быть учтены в анализе: поддержка различных методов оплаты (банковские карты МИР, UnionPay, Visa, Mastercard, цифровые кошельки, СБП и аналоги в других регионах, цифровой рубль, BNPL-сервисы, банковские переводы через Open Banking/API, криптовалютные платежи опционально); соответствие стандартам безопасности PCI DSS и локальным регуляторным требованиям (ЦБ РФ, надзорные органы СНГ, центральные банки Ближнего Востока); возможность работы в режиме многопроцессинга — одновременного подключения к нескольким платежным системам и агрегаторам для обеспечения отказоустойчивости и оптимизации издержек; функциональность картотек неплатежей и арестов в контексте 229-ФЗ и 230-ФЗ; а также функциональная поддержка процедуры банкротства.

Границы исследования, согласно ТЗ, включают готовые коммерческие процессинговые платформы, white label решения, open source платформы, используемые в промышленной эксплуатации, а также внутренние разработки крупных банков, которые потенциально могут быть выведены на рынок как отдельный продукт. При этом аппаратные POS-терминалы, отдельные антифрод-модули без связи с процессингом, pure-банковские core banking системы без платежного шлюза и блокчейн-платформы без поддержки фиатных транзакций в исследование не входят.

Финансовая модель

Исполнитель также должен предоставить информацию о влиянии драйверов рынка на перспективы нового продукта (изменения региональных и международных законодательств, изменения количества участников рынка, появление новых ниш), определить незакрытые потребности, перспективные направления (embedded finance, Banking-as-a-Service, real-time payments, cross-border платежи, digital-only банки), а также потенциальные конкурентные преимущества нового продукта (функциональные, технологические, ценовые, операционные).

В рамках финансовой модели исполнитель должен оценить необходимый объем затрат и инвестиций на создание и маркетинговое продвижение продукта, определить необходимую команду для разработки, поддержки и продаж (с указанием размера, ролевого состава, компетенций и рыночных вилок зарплат), а также рассмотреть сценарии сроков создания (2026–2028 гг. с внедрением в 2028–2029 гг. или 2026–2029 гг. с внедрением в 2030 г.), модели создания (собственная разработка, на базе Open Source, M&A, партнерство), ценовые стратегии (SaaS, лицензионная, revenue share, гибридные), прогноз продаж и экономическую эффективность (выручка, точка безубыточности, срок окупаемости, ROI) по трем сценариям: оптимистичному, базовому и пессимистичному.

Согласно критериям приемки, указанным в ТЗ, окупаемость должна наступать от трех продаж или внедрений продукта на горизонте 5–6 лет с момента первых трех внедрений. Также требуется, чтобы требуемые ресурсы (технологии, специалисты и их количество) были доступны на рынке РФ на интервале горизонта исследования.

Комментарий ИТ-разработчика

Как пояснил CNews генеральный директор НПФ «Беркут» Андрей Богданов, у компании уже зрелый портфель продуктов с широкой функциональностью в области тарификации и обработки транзакций. Например, это импортозамещенный компонент URC (Universal Rating & Charging — универсальный тарификатор), который бесперебойно обрабатывает миллионы операций.

«Мы проводим исследование рынка процессинговых платформ, поскольку фиксируем интерес к нашему опыту со стороны банков и финтех-компаний. При этом процессинговую платформу мы рассматриваем не как изолированное решение, а как часть более широкой технологической архитектуры. Мы исходим из того, что компоненты тарификации в сочетании с возможностями наших интеграционных и ИИ-платформ закроют потребности нового сегмента финтех-сервисов», — заявил Андрей Богданов.

По его словам, говорить об объеме инвестиций пока преждевременно, поскольку он, в том числе, зависит от результатов исследования.

«По поводу конфигурации будущего продукта — цель исследования именно в том, чтобы подтвердить наши гипотезы о том, где экспертиза Bercut даст максимальный эффект, а не начинать с готового решения и подгонять под него рынок. Это осознанный и ответственный подход к запуску нового направления», — пояснил гендиректор.

По его словам, уже сегодня очевиден вектор: финтех-компаниям и банкам нужны не изолированные системы, а модульные, открытые архитектуры с ИИ-инструментами, которые можно быстро встраивать в существующий ИТ-ландшафт.

«Наши ИИ-инструменты в составе интеграционных решений — включая ИИ-агентов и AI Data Fabric — уже применяются в высоконагруженных телеком-проектах, и мы видим прямой потенциал переноса этой экспертизы в финансовый сектор», — отметил Андрей Богданов.

По его словам, также рассматривается возможность задействования технологических активов группы «Ростелеком» и накопленной экспертизы. При этом принципиально важно, чтобы решение оставалось открытым и могло работать в различных корпоративных инфраструктурах.

«На мой взгляд, сегодня рынку нужны не просто процессинговые платформы с широким набором функций — таких решений достаточно. Говоря о конкуренции, следует отметить, что российский финтех-рынок в 2026 г. активно движется к экосистемности, встроенным финансовым сервисам и ИИ-агентам во внешних и внутренних процессах. Bercut, обладая готовыми технологиями тарификации, интеграции и ИИ, видит себя не как ещё один процессинговый вендор, а как партнёр, способный ускорить создание таких сервисов для банков и финтех-игроков», — заключил Богданов.

Мнение экспертов

Как пояснил CNews ИТ-директор «ГБИГ Холдингс» (консалтинговая компания в сфере финансовых технологий) Владимир Акимов, рынок процессинговых решений в России уже сформирован. К числу основных игроков, предлагающих ИТ-продукты в этом направлении, относятся TranzAxis, Solar, SmartVista и другие.

«Поэтому новая платформа должна либо найти свою новую нишу, либо решать существующие проблемы лучше и дешевле конкурентов. Именно поэтому НПФ «Беркут» хочет проверить широкий спектр проблем, чтобы выявить потребности рынка», — считает эксперт.

Спрос на отечественные системы усилился после ухода с российского рынка зарубежных вендоров, включая Card Suite (Tietoevry), Way4 (OpenWay), PRIME (TSYS) и других.

«Отсутствие поддержки и обновлений значительно повысило риски для критических сервисов. Одна из ключевых сложностей — миграция с устаревших платформ. Например, у «ОТП Банка» перенос 2,5 млн карт занял почти два года. Поэтому возможность миграции с зарубежных решений на новую платформу могла бы стать интересным конкурентным преимуществом», — считает эксперт.

В зависимости от выбранной стратегии — занять свою узкую нишу или сформировать конкурентные преимущества перед имеющимися игроками — ИТ-решение может конкурировать с платформами, созданными Сбером, а также консорциумом «Альфа-банка» и «Т-Банка», или ведущими финтех-сервисами, такими как ЮMoney и Robokassa.

«Результаты маркетингового исследования и должны стать почвой для принятия решения», — считает эксперт.

Российский рынок процессинговых платформ уже сформировался: крупнейшие банки используют собственные решения, а средние и небольшие игроки работают со специализированными процессинговыми компаниями, подтверждает директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина.

После 2022 г. дополнительным драйвером развития стало импортозамещение, однако сегодня основной спрос связан прежде всего с модернизацией существующей инфраструктуры и развитием новых платежных сервисов.

«Создание процессинговой платформы федерального уровня потребует значительных инвестиций — вероятно, речь идет о нескольких миллиардах рублей. Основные затраты приходятся не только на разработку программного обеспечения, но и на создание инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности, интеграцию с платежными системами и выполнение требований регулятора», — считает Архипкина.

По ее словам, наибольший спрос будут иметь решения, позволяющие банкам и финтех-компаниям быстрее запускать новые продукты и снижать расходы на собственную ИТ-инфраструктуру. Преимуществом «Ростелекома» может стать развитая цифровая инфраструктура — сеть дата-центров, облачные сервисы и компетенции в сфере кибербезопасности, что позволяет предложить клиентам комплексное решение. «Беркут» же может сделать ставку на интеграцию процессинга с цифровой инфраструктурой «Ростелекома».

По словам директора департамента ИТ «СДМ-Банка» Олега Илюхина, банковский рынок сегодня сжимается, банков становится все меньше. На этом фоне «Ростелекому» вряд ли удастся получить именно коммерчески успешный продукт. Эксперт считает, что скорее всего во внедрении такого решения будет заинтересовано именно государство.

«Если регулятор четко скажет, что мы рекомендуем решения «Беркута» для подключения, то, разумеется, какую-то часть рынка они заберут», — заключил эксперт.

При этом Игорь Кононов, основатель InsurTech-платформы AIINS, считает, что в итоге «Ростелекому» будет выгоднее купить уже готовую разработку, чем заниматься проектом с нуля.

«По моему опыту создания B2B-платформ, разработка продукта с нуля — это серьезные финансовые и временные затраты. Наиболее эффективным и коммерчески целесообразным решением является не самостоятельная разработка, а покупка доли в уже готовом, релевантном финтех-стартапе с сильной, сыгранной командой. Инвестиции в разработку с нуля всегда непредсказуемы и, как показывает практика, на финише оказываются значительно выше первоначальных бюджетов. Приобретая готовую технологическую базу и команду профессионалов корпорация страхует себя от неэффективного расходования сотен миллионов рублей на R&D», — считает эксперт.

«Ростелеком» и финтех

Ранее в контуре «Ростелекома» уже разрабатывались собственные программные продукты. Так, в 2025 г. компания представила систему автоматизации бизнес-процессов «Поток» — отечественную альтернативу зарубежному решению Camunda, которая уже применяется в ключевых системах «Скрипт-менеджер» и «Конвейер продаж». «НПФ «Беркут» также разработало корпоративную интеграционную платформу Bercut ESB с поддержкой ИИ-ассистента, которая объединяет разрозненные ИТ-системы и автоматизирует обмен данными. Кроме того, «Ростелеком» совместно с Platforma и First Data в 2025 г. объявил о технологическом партнерстве для создания финтех-решений на основе больших данных. Также ПАО «Ростелеком» в ноябре 2025 г. утвердило стратегию до 2030 г., в которой цифровые бизнесы должны составить 40% выручки компании.

В мае 2026 г. «Ростелеком» и СберТех заключили соглашение о внедрении российской СУБД Platform V Pangolin DB в инфраструктуре компании. А правительство РФ назначило «Ростелеком» единственным исполнителем закупок по созданию и развитию государственных информационных систем на платформе «ГосТех» в 2026–2027 гг.