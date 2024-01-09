CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

Иван Бобров: в 2023 г. чат-бот «Свободный доступ» обработал 840 сообщений о незаконной установке шлагбаумов

С начала 2023 г. с помощью чат-бота «Свободный доступ» подтвердили свыше 220 фактов незаконно установленных шлагбаумов, заборов и других ограничительных устройств. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Мониторинг территории Москвы на предмет беспрепятственного доступа населения к общественным пространствам проводится каждый день. Ограничительные элементы устанавливают вблизи коммерческих объектов, офисов, а также жилых домов. Зачастую их размещают без правовых оснований. Жители города могут оперативно сообщать о фактах возможного нарушения с помощью чат-бота «Свободный доступ».

«В течение года жители сообщили о 914 случаях возможного самозахвата общественной территории. Большая часть — 168 — приходится на ЦАО. Инспекторы проработали каждое обращение и направили результаты обследования на рассмотрение в Окружные комиссии по пресечению самовольного строительства. Сегодня подтверждено 224 факта нарушения земельного законодательства», — сказал Иван Бобров.

Чат-бот «Свободный доступ» позволяет проверить законность установки таких ограждающих устройств, как шлагбаумы, столбики, полусферы, заборы и других. Сервис доступен по ссылке в мессенджере Telegram. После запуска бота необходимо выбрать округ и район, описать проблему виртуальному инспектору и оставить электронную почту для обратной связи. В случае, если самовольное ограничение доступа подтвердится, будут принять меры по устранению нарушения.

Сервис курирует Госинспекция по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий столицы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Чтобы телеком-«железо» стало отечественным, понадобится много плат, деталей и ПО из России. Придумана схема начисления баллов

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование

За новогодние праздники хакеры выложили в сеть 5 ТБ данных россиян. Это на 10% больше, чем в прошлом году

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения

Самые интересные космические открытия 2023 года
Показать еще
CNEWS TV
ИТ-тренды 2024 в России
Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Кибербезопасность MedTech-решений 2023
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
Цифровизация госсектора 2023