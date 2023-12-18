Directum RX поддерживает работу с единым форматом электронных доверенностей

Directum RX поддерживает работу с единым форматом электронных доверенностей. С версии 4.6 система работает с машиночитаемыми доверенностями универсального формата 003. Его особенность в том, что он может включать полномочия для подписания электронных документов как с контрагентами, так и с госорганами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Чтобы создать или импортировать МЧД универсального формата в Directum RX, в карточке персоны необходимо указать данные, подтверждающие личность доверителя и представителя. По умолчанию в системе доступна карточка для паспорта гражданина России. Также можно добавить свои документы, удостоверяющие личность.

Доступ к заполненной карточке персоны получают только сотрудники, ответственные за внесение данных по документам, удостоверяющим личность. Это гарантирует конфиденциальность персональной информации.

Данные, подтверждающие личность, также можно использовать в шаблонах — система автоматически подставит нужные реквизиты, например, в текст бумажной доверенности.

Единый формат МЧД 003 разработало Минцифры и опубликовало на портале «Госуслуги» в марте 2023 г. Используя его, компания может выполнить любой сценарий документооборота — B2B-обмен с поставщиками и партнерами, B2G-взаимодействие с ведомствами и госорганизациями. О своей поддержке универсального формата машиночитаемой доверенности уже заявили Росреестр, Федеральная таможенная служба, «Нотариат» и другие. Ожидается, что в скором времени работу с версией 003 поддержат и информационные системы госведомств.

Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum: «Ключевая выгода в том, что участникам рынка и вендорам информационных систем больше не нужно осваивать множество форматов МЧД, тратить на это время и бюджеты. Если все или почти все ФОИВы поддержат единую версию машиночитаемой доверенности, то в перспективе бизнесу станет проще — работать можно будет с одним форматом».