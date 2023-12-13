«Форс» обеспечила непрерывность работы СУБД ЕИС нотариата в Федеральной Нотариальной палате

Специалисты компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») осуществляют поддержку, сопровождение и развитие программно-аппаратного комплекса (ПАК), который обеспечивает работу основной СУБД Единой информационной системы (ЕИС) нотариата. В рамках проекта произведена поставка лицензий и оборудования, а также установка, наладка и нагрузочное тестирование систем. В части настройки оборудования выбрана необходимая конфигурация, обеспечена информационная защита, настроена система резервного копирования и архивирования данных (СХД, библиотек).

Объем информации, обрабатываемой и хранящейся в связи с совершением нотариальных действий, постоянно растёт, и по мере увеличения нагрузки на систему потребовались дополнительные вычислительные мощности. Выполняя поставленную задачу, специалисты «Форс» осуществили апгрейд оборудования в основном ЦОДе и установили резервный программно-аппаратный комплекс в резервном ЦОДе.

«Мы продолжаем поддерживать работу СУБД ЕИС нотариата даже после ухода зарубежного вендора. Благодаря успешному решению поставленных задач заказчик получил возможность обеспечить стабильную, бесперебойную работу своей информационной системы, ее онлайн-реестров и сервисов для более 8 тыс. нотариусов. Несмотря на кратно увеличенную нагрузку из-за новых требований законодательства, система сегодня способна обрабатывать десятки тысяч информационных запросов в день как в периметре СМЭВ, так и от внешних заявителей», – отметил заместитель директора департамента системной интеграции «Форс – Центр разработки» Алексей Плеханов.

«Команда «Форс» неизменно демонстрирует высочайший профессионализм, ответственность и глубокие знания в области используемых нами технологий, способность быстро находить выход из непростых ситуаций. В этом мы убедились после введения санкций, когда потребовалась перестройка цепочек поставок оборудования и регламентов его обслуживания. Благодаря нашему сотрудничеству гарантирована не только бесперебойная работа Единой информационной системы нотариата, но и постоянное её развитие, чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня», – сказал советник президента Федеральной Нотариальной палаты по информационным технологиям Михаил Муковозов.