Один из крупнейших электросетевых холдингов мира строит систему управления предприятием на базе «1С»

«Россети» переводят корпоративную информационную систему управления предприятием на «1С:Предприятие 8». На исполнение проекта выделено 300 млн руб.



«1С» для управления холдингом

Как выяснил CNews, «Россети» строят корпоративную информационную систему управления предприятием на основе «1С:Предприятие 8». На работы выделено 300 млн руб. Решение заменит АСУП на базе «1С:УПП», поддержка которой прекращается в 2026 г.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Тендер был опубликован на торговой площадке 19 июня 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 7 июля 2025 г. Итоги конкурса подведут 22 августа.

Причинами перехода выступили технологическая необходимость перехода на актуальные решения, стратегия импортозамещения (в соответствии с Указом Президента № 449) и цели повышения операционной эффективности активов компании, обслуживающей семь регионов ПФО.

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, указано на сайте компании, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Подробности тендера

Как указано в техническом задании, новая система охватит все ключевые процессы финансово-хозяйственной деятельности, включая филиалы («Самарские РС», «Ульяновские РС», «Пензаэнерго», «Чувашэнерго», «Оренбургэнерго», «Саратовские РС», «Мордовэнерго») и дочерние общества.

В зону автоматизации войдут: Финансы и учет (бухгалтерский, налоговый учет, МСФО, управление финансами, казначейство, формирование отчетности), закупки (от планирования до проведения процедур с интеграцией ЕИС), управление запасами (учет МТР, аварийных резервов, СИЗ), договорная работа (полный жизненный цикл договоров), претензионно-исковая деятельность и ведение НСИ.

Ключевые требования к системе включают использование платформы «1С:Предприятие 8», совместимость с российской инфраструктурой (Astra Linux, СУБД Tantor/MS SQL), соответствие стандартам безопасности (ФСТЭК, ФСБ) и архитектурные решения с централизованной консолидацией данных в ИА (Саратов). Особое внимание уделено интеграции с существующими системами: ЗУП на базе 1С:ЗУП 3.1, подсистемой консолидации МСФО (переводимой на «1С:УХ» 3.2), СЭДО Documino и АИС УКО.

Проект решит проблемные зоны текущей АСУП: автоматизирует учет аренды с расчетом процентов по фактическим платежам, обеспечит прослеживаемость товаров (включая ОС), внедрит контроль долгосрочной задолженности по договорам и ликвидирует ручные процессы в казначействе, консолидации МСФО и формировании отчетности.

Ранее «Россети» уходили от SAP

В апреле 2024 г. CNews сообщал, что столичное отделение «Россетей» переводила систему бухгалтерского учета с санкционного SAP на отечественный «1С».

Миграция учета на новое решение охватывала исполнительный аппарат ПАО «Россети Московский регион» и ее филиалы в которые входят «Энергоучет», «Новая Москва», «Восточные электрические сети», «Северные электрические сети», «Западные электрические сети», «Южные электрические сети», «Московские высоковольтные сети», «Московские кабельные сети».