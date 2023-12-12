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Московская область запустила программу по поиску уязвимостей регионального портала госуслуг

Первая программа по поиску уязвимостей запущена в Подмосковье. Она направлена на оценку защищенности регионального портала государственных услуг. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Регпортал — одна из самых популярных онлайн-площадок Подмосковья. Ежемесячно его посещает более 3 млн человек. Региональный портал безопасен для передачи сведений и соответствует требованиям защиты информации, предъявляемым к государственным информационным системам 3 класса. Однако за последние два года значительно увеличилось число кибератак на цифровые госсервисы. Именно поэтому мы запускаем программу багбаунти для исследования возможных уязвимостей портала», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Багбаунти — это публичная программа по поиску уязвимостей электронных сервисов за вознаграждение. Она позволяет разработчикам обнаружить и устранить ошибки системы, а также сделать ее более безопасной.

Принять участие в программе могут граждане Российской Федерации старше 18 лет, которые зарегистрированы на платформе Standoff 365 Bug Bounty.

Тестирование портала государственных и муниципальных услуг Московской области будет проходить до 29 декабря 2023 г. За обнаруженные баги участники смогут получить вознаграждение до 150 тыс. рублей, в зависимости от критичности найденных уязвимостей.

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