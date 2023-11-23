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«БФТ-холдинг» автоматизировал процесс выявления правообладателей объектов недвижимости в Омской области

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, автоматизировал процесс по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Омской области. Внедренная для этих целей система «БФТ.имущество» позволит региону обновить сведения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), обеспечить межведомственное взаимодействие по выявлению правообладателей, а также увеличить поступления в областной бюджет за счет налогообложения объектов имущества. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Обязанность регистрировать в Росреестре изменения права собственности на недвижимость появилась с 1 января 1998 г. — с момента вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ. Если права на объект возникли раньше и не были зарегистрированы в ЕГРН, их называют ранее учтенными. В России, по оценкам экспертов, таких квартир, домов и земельных участков более 25 млн, в Омской области — более 400 тыс.

Органы местного самоуправления обязаны проводить эту работу после вступления в силу закона № 518-ФЗ. Выявление правообладателей объектов недвижимости должно повысить качество и полноту данных ЕГРН, что положительно повлияет на поступления имущественных налогов и социально-экономическое развитие регионов, а также обеспечит защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Это сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Сотрудникам органа местного самоуправления необходимо подготовить и направить запросы в разные ведомства и организации, обобщить и проанализировать полученную информацию, при выявлении правообладателя уведомить самого правообладателя и направить сведения о нем в ЕГРН. Когда речь идет о сотнях тысяч объектов, такой процесс может затянуться на многие годы. Президент России Владимир Путин поручил закончить эту работу к 1 января 2027 г. Для оптимизации работы сотрудников в Омской области приняли решение о внедрении программного комплекса «БФТ.имущество».

«БФТ.имущество» — это автоматизированная система, обеспечивающая учет и управление государственной и муниципальной собственностью, с возможностью адаптации к требованиям регионального и местного законодательства.

В рамках проекта по внедрению специалисты «БФТ-холдинга» установили программное обеспечение, подключили его к федеральным информационным системам, провели миграцию данных и обучили пользователей работе с ним. По итогам проекта к новой системе были подключены все 33 муниципальных образования Омской области и загружены более 420 тыс. объектов недвижимости, правообладателей которых необходимо выявить.

Теперь служащие органов местного самоуправления Омской области отправляют межведомственные электронные запросы в МВД, ФНС, СФР, Росреестр по 11 типам запросов в автоматическом режиме. Это помогает собирать необходимую информацию о потенциальных правообладателях и также оперативно направлять комплект документов в Росреестр для внесения сведений в ЕГРН.

«Нам нужны решения, которые помогают минимизировать количество рутинных задач у служащих и ускорить реализацию программ, нацеленных на повышение эффективности государственного управления. Наш проект — пример того, как решение довольно узкой задачи приводит к ощутимым результатам на уровне региона», — сказал Денис Цуканов, заместитель председателя правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Омской области.

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«БФТ-холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов.

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