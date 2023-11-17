CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«СКБ Контур» поможет поднять уровень цифровой зрелости Кабардино-Балкарии

Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с исполняющим обязанности министра цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики Аскером Бозиевым. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Согласно документу, «СКБ Контур» и правительство Кабардино-Балкарии будут сотрудничать в области разработки и запуска в сфере информационных технологий, направленных на повышение уровня цифровой зрелости региона. Кроме этого, стороны договорились поддерживать раннюю профориентации и инновационные проекты в области образования.

В рамках соглашения также запланирован обмен опытом. Предполагается проведение совместных конференций, круглых столов, выставок и других мероприятий, связанных с информационными технологиями.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Кабардино-Балкарская Республика имеет большие перспективы с точки зрения развития ИТ. Вы запланировали создание ИТ-парка креативных индустрий, поддерживаете ИТ-сообщество, формируете профильную образовательную среду. Уверен, что наша совместная работа по повышению уровня цифровой зрелости и поддержке образования будет способствовать развитию ИТ-среды в республике и поможет раскрыть ее потенциал.

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Субъектам КИИ запретят использовать иностранные ПО и «железо» в сентябре 2024 г. Но будут исключения

Власти придумали, как уничтожить телефонных мошенников. На «Госуслугах» появится сервис проверки зарегистрированных на россиян номеров

Принят в первом чтении закон о запрете пользоваться мобильниками во время уроков

За первые 10 дней продаж куплено 308 смартфонов на ОС «Аврора»

Импорт оборудования для производства электроники исключен из списка льготного кредитования

После проверки Генпрокуратуры Wildberries пошел навстречу покупателям и смягчил жесткие правила торговли

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
Результативная кибербезопасность: ИБ-эксперты рассказали, как...
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?