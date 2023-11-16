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В Петербурге запустят новые цифровые сервисы для онлайн-сопровождения туристов

Новые сервисы, которые расширят возможности в сфере туризма для гостей Санкт-Петербурга, будут запущены в рамках развития туристической платформы. На портале visit-petersburg.ru появится расширенный справочник городских достопримечательностей и маршрутов, единый календарь событий, система аттестации гидов и экскурсоводов и система поддержки курортного сбора. В будущем на туристическом портале будет реализован электронный документооборот для сертифицированных гидов, а также появится возможность составлять индивидуальные маршруты для прогулок.

Туристическая платформа Санкт-Петербурга реализуется на основе государственной информационной системы в сфере туризма – ГИС «Турреестр». Проект разрабатывается в рамках стратегии цифровой трансформации Петербурга и должен сформировать понятный и удобный инструмент для гостей города, которые смогут узнать на одном ресурсе нужную информацию о Северной столице, а также записаться на экскурсию у сертифицированного гида в удобное время.

Новые функции, которые появятся после обновления платформы, будут доступны к следующему туристическому сезону 2024 г. В частности, на сайте visit-petersburg.ru сформируют систему личных кабинетов для туристов и гидов. С их помощью экскурсоводы смогут публиковать на портале информацию об экскурсионных маршрутах, стоимости экскурсий и их расписание. Для туристов откроется доступ к рейтингу гидов, формирующийся на основе оценок предыдущих посетителей. После регистрации на платформе туристы смогут записываться на выбранные экскурсии онлайн, а также получать персональные рекомендации на основе собственных предпочтений.

Кроме того, туристическая платформа позволит настроить интеграцию портала visit-petersburg.ru с популярными внешними сервисами, в том числе «Яндекс.афиша», «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга» и «Культура.РФ». Таким образом, на туристическом портале будет доступна более полная информация о культурной и развлекательной жизни города.

В рамках следующего этапа развития проекта команда информационно-аналитического центра планирует добавить на платформу расширенный справочник по Санкт-Петербургу, который включает в себя широкий спектр информации о значимых персонах, событиях, архитектуре и памятниках. За счет разных форматов у туристов появится возможность создавать индивидуальные маршруты для прогулок, связанные с историческими личностями или событиями в соответствии с собственными интересами.

Кроме того, на платформе планируется реализовать функцию электронного документооборота (ЭДО) для гидов, чтобы перевести процесс обязательной аттестации экскурсоводов в более удобный онлайн-формат.

«При реализации стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга мы стремимся поставить современные технологии на службу жителей и гостей нашего города. Все уже привыкли к развитым онлайн-сервисам во время путешествий, и Петербург как один из безусловных туристических лидеров страны должен соответствовать международным стандартам таких решений. Туристическая платформа сделает пребывание в городе более удобным, а для гидов она станет незаменимым инструментом для работы. Рассчитываем, что проект привлечет в наш город еще больше туристов из России и других стран», – отметил Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

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