На участие в тренировке ДЭГ подано более 3,8 млн заявлений

Минцифры сообщило о том, что на участие в тренировке дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подано более 3,8 млн заявлений.

Зарегистрироваться на тестирование федеральной платформы электронного голосования (ДЭГ) можно было с 1 по 13 ноября. Тренировка пройдет с 15 по 17 ноября во всех регионах, кроме Москвы. Её участники узнают, как устроено онлайн-голосование, и помогут сделать систему лучше.

Самые активные регионы: Московская область; Ростовская область; Свердловская область; Санкт-Петербург; Краснодарский край;

Как принять участие в тренировке:

С 8:00 15 ноября по 20:00 17 ноября 2023 года по местному времени зайдите на портал ДЭГ; авторизуйтесь с помощью «Госуслуг»; введите код из SMS; протестируйте сервис голосования.

Федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трёх лет.