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На «Госуслугах» появятся электронные студенческие документы

На «Госуслугах» появятся новые возможности для студентов — электронные зачётные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов.

Проект соответствующего документа Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru. Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 г.

Кто сможет воспользоваться: студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры; ординаторы, аспиранты.

Планируется, что с помощью электронных документов можно будет: купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички; оформить проездной на городской транспорт; посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам; пройти на территорию университета; в любое время отслеживать свою успеваемость

Пользоваться электронным студенческим несложно: его можно предъявлять на экране телефона. Список мест, где эта возможность подключена, будет обновляться на «Госуслугах».

Электронный студенческий не отменяет обычный. Студент может одинаково пользоваться обоими документами.

Сервис реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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