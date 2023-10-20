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Цифра для воды: «Ростелеком» презентовал решение «Цифровой водоканал»

Национальный провайдер «Ростелеком» представил экосистему «Цифровой водоканал». Решение «Цифровой водоканал» является одним из составляющих системы «Умный регион» и включает в себя не только автоматизацию бизнес-процессов предприятия водоснабжения, начиная со скважин и систем водообработки до выставления счетов клиентам, но и модернизацию инфраструктуры водоподготовки и водоочистки. Благодаря внедрению платформы инфраструктурных решений на предприятиях повышается качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Экосистема “Цифровой водоканал” собирает данные от измерительных приборов и контроллеров на всех этапах технического процесса, что позволяет реагировать на непредвиденные события и прогнозировать регламентные работы и расход услуг. Управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям цифровые преобразования позволят обеспечить высокий уровень производительности труда и экономической эффективности. Кроме того, данное решение не ограничивается сбором информации с уже существующего оборудования, а включает в себя глубокую модернизацию технической инфраструктуры с использованием современных и экономичных технологий водоподготовки и водоочистки. В конечном итоге реализация таких проектов, несомненно, сделает жизнь горожан более комфортной и привлечет новые инвестиции в этот сектор муниципальной инфраструктуры».

Пилотное внедрение проекта в регионах России позволило сократить время реагирования специалистов водоканалов на аварийные ситуации на 85%, а также снизить износ технологического оборудования и затраты на электроэнергию.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» обслуживает 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink.

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