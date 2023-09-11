CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Минцифры: в 2023 году детей записывали в 1 класс через «Госуслуги» в 3,5 раза чаще, чем в 2022

Минцифры сообщило о том, что почти 600 тыс. детей записали в 1 класс через «Госуслуги» в 2023 г. Это в 3,5 раза больше, чем в 2022 г.

Услуга была доступна в 82 регионах. Запись шла в две волны. С 20 марта по 30 июня — в школы по месту прописки, с 6 июля по 5 сентября — независимо от места проживания, но только в те школы, в которых остались места. Каждый родитель мог подать несколько заявлений.

Первоклассников зачислено: в первую волну — 527 тыс.; во вторую волну — 64 тыс.

Самое первое заявление было подано в Удмуртии — 20 марта в 14:00 мск. Самое последнее отправили родители ребёнка из Ростовской области — 5 сентября в 23:39:31.

Топ регионов по участию: Санкт-Петербург; Свердловская область; Башкортостан; Самарская область; Ханты-Мансийский АО — Югра.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Крупнейший инфраструктурный оператор России мигрирует на отечественный Linux и СУБД PostgreSPL

Власти выделят в 2023 г. 900 миллиардов на 10 ИТ-проектов

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Минцифры потратит 12 млрд руб. на поддержку производителей электроники и телеком-оборудования

Один из главных инфраструктурных операторов России перевозит 6500 сотрудников на российский Linux «Альт»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще
CNEWS TV
SSD, HDD и магнитные ленты заменит супернадежная керамическая...
`Microsoft спустя годы превратила Paint в аналог Photoshop
Создан первый российско-китайский смарт-экран с «Алисой» на...
Очередной глюк в Windows улучшает работу системы и ускоряет...