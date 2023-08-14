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За два года чат-бот для проверки признаков самостроя обработал свыше 8000 запросов от горожан

Телеграм-бот «Самострой.net» позволяет проверить объект недвижимости на признаки самовольного строительства. С момента запуска сервиса в 2021 г. жители города направили через него более 8000 обращений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва активно развивает цифровые инструменты, помогающие максимально упростить взаимодействие жителей столицы с городскими ведомствами. За два года горожане отправили более 8,3 тыс. запросов для проверки законности того или иного объекта недвижимости. В 626 случаях пользователи получили подтверждение о самострое», – сообщил заместитель мэра.

В чат-боте содержатся сведения по земельным участкам и объектам капитального строительства, находящимся в собственности Москвы.

«За семь месяцев 2023 г. чат-бот «Самострой.net» обработал свыше 1,2 тыс. запросов от жителей. В 100 случаях признаки самовольных построек были подтверждены, эти объекты находятся на контроле у инспекторов ведомства», ­­– сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в мессенджере Telegram найти бот под названием «Самострой.net», нажать команду «Старт» и ввести кадастровый номер объекта. Его можно узнать в публичной кадастровой карте на сайте Роскадастр, введя интересующий адрес. Далее сервис проверит информацию и даст пользователю ответ о наличии или отсутствии признаков самовольной постройки.

Телеграм-бот «Самострой.net» создан Госинспекцией по недвижимости совместно со столичным Департаментом информационных технологий.

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