CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Арестованы доли в семи компаниях, принадлежащие экс-министру связи

Суд арестовал доли в семи компаниях, принадлежавшие бывшему министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову. Оставив пост в министерстве, он активно занялся бизнесом. Одну из созданных с его участием компаний Центробанк признал финансовой пирамидой, а правоохранительные органы обвинили в хищении 5 млрд руб. у вкладчиков.

Арест по решению суда

Решением суда арестованы доли бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова в семи компаниях, сообщил «Интерфакс».

В перечне указаны разработчик ПО ООО «Дигинавис» и находящиеся под его управлением ООО «Проект 11» и ООО «Проект 24» (разработка софта), ООО «Единая сеть» (спутниковая связь), а также ООО «СЗ "Иннополис 2024"» (строительство жилья), ООО «Развитие Иннополиса» (финансовые услуги), ООО «Союз» (производство стройматериалов).

Майнинговая компания АО «Иннополис Тех» в списке отсутствует. Никифоров продолжает оставаться ее генеральным директором, отмечает агентство.

inno500.jpg

Никифоров был министром связи в 2012-2018 гг.

Следственный комитет МВД, как писал CNews в начале сентября 2026 г., предъявил Никифорову обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве в связи с деятельностью криптофинансовой пирамиды Finiko. Находящийся в розыске экс-министр заочно арестован

Что известно о бизнесе бывшего министра

Майнингом Никифоров занялся после ухода с поста министра в 2018 г. Занял он эту должность в 2012 г. в возрасте 29 лет.

«Иннополис Тех» создавалась в 2021 г. в татарстанском наукограде Иннополис, который был построен в 2015 г. по инициативе в том числе и Никифорова. До преобразования предприятия из ООО в АО в июне 2026 г. бывшему министру принадлежало 67% уставного капитала компании. Сведения об акционерах АО в ЕГРЮЛ не раскрываются

«Иннополис Тех» в 2024 г., по словам Никифорова, имел на балансе около 200 биткоинов, производил ежедневно около двух биткоинов и занимал около 0,45% мирового рынка. В декабре 2023 г. компания стала собственником имущественного комплекса обанкротившегося АО «Тутаевская ПГУ» (парогазовая теплоэлектростанция в Ярославской области, мощностью 52 МВт.), а в декабре 2025 г. — еще и Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области. Активы «Иннополис Тех» в 2025 г. оценивались в 14,4 млрд руб., выручка сократилась в 20 раз (до 170 млн руб.), чистая прибыль увеличилась втрое (до 887 млн руб.) благодаря доходам от переоценки имущества и курсовых разниц, как было указано в отчетности.

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

О создании компании «Дигнавис» Никифоров лично объявил в июне 2018 г. Она принадлежала ему на 100%. В мае 2019 г. стало известно, что «Дигнавис» стала совладельцем «Аэропрактики», которая специализируется в сфере экспериментальной авиации и намеревалась выпускать до сотни легкомоторных самолетов в год.

«Дигнавис» и ООО «Развитие Иннополиса» зарегистрированы в Иннополисе, чтобы создавать рабочие места, платить достойную заработную плату, платить налоги и развивать нашу страну, заявлял Никифоров. «Развитие Иннополиса» частично владеет архитектурным бюро «Иннополис Архитект», замешанным в деле криптофинансовой пирамиды Finiko.

Пирамида Finiko

Finiko также была создана в Татарстане и действовала в 2019-2021 гг. Ее публичным лицом был Кирилл Доронин. Также в проекте участвовали Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.

Finiko привлекала денежные средства от клиентов, в том числе в криптовалюте, и инвестировала их на различных биржах. Система обещала доходность в размере 5% в день. Также Finiko имела собственную криптовалюту — FNK, основанную на блокченйн-платформе Etherium. В 2021 г. курс FNK резко упала, а Finiko перестала делать выплаты вкладчикам. Собранные через Finiko средства, предположительно, выводились через «Иннополис Архитект».

Центробанк признал Finiko финансовой пирамидой. Правоохранительные органы подозревают ее в хищении 5 млрд руб. у 8 тыс. вкладчиков.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

В России строится изолированный от интернета ИИ, который будет думать над развитием нефтяной отрасли

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Америка бьет по Европе. ИТ-компании рвут связи с Международным уголовным судом, опасаясь санкций США

Злоумышленники повредили кабели «Ростелекома», чтобы сорвать выборы

Оштрафован на 90 миллионов разработчик «космических» чипов на замену американским. Задержался на год с лишним

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские аналоги Zabbix 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы контейнеризации Kubernetes 2026
ОБЗОР Цифровизация кредитования юридических лиц 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Платформы управления знаниями (KMS) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российский рынок ITSM-систем 2026