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Тульская область – регион-наставник по роботизации контакт-центра и линии 112

Работа контактного центра Министерства здравоохранения Тульской области, где компании «БФТ-холдинг» и BSS развивают голосового помощника, признана лучшей практикой в рамках пилотного проекта внедрения методических рекомендаций по организации записи на прием к врачу, а область определена регионом-наставником по роботизации контакт-центра и линии 112. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Пилотный проект по внедрению методических рекомендаций по организации записи на прием к врачу объединяет 32 субъекта России и реализуется по поручению Министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Цель проекта – повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения, в том числе благодаря расширению использования сервисов автоматизации.

Контактный центр Министерства здравоохранения Тульской области в ходе реализации пилотного проекта продемонстрировал свою подготовленность и опыт автоматизации обслуживания граждан, включая запись на прием к врачу. Позитивно отмечена работа горячей линии 112. Эти практики были признаны ценными, поставлены в пример и рекомендованы для тиражирования другим участникам пилотного проекта.

Тульская область определена регионом-наставником и куратором для Ненецкого автономного округа, Ярославской и Мурманской областей. Для обмена опытом и консультирования по роботизации записи на прием к врачу Минздрав Тульской области посетили делегации Республик Башкортостан, Дагестан, Крым, Мордовия, Северная Осетия и Луганской Народной Республики. Белгородской, Владимировской, Курской, Липецкой, Мурманской Ульяновской и Московской областей.

Приезжала делегация ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, разработавшего методические рекомендации по организации записи на прием к врачу, на основе которых ведется пилотный проект.

«Наша практика применения речевых технологий, в том числе для организации записи на прием к врачу, по достоинству оценена Министерством здравоохранения России. Опыт работы контакт-центра и линии 112 позволяет констатировать эффективность использования голосового робота. Он помогает оперативно предоставлять гражданам необходимую информацию о доступном времени приема, сориентировать по времени и без промедления записать на прием. Причем робот доступен для ответа круглосуточно, не заставляет ожидать на линии. Все это, в конечном итоге, положительно влияет на удовлетворенность граждан, их отношение к нашей работе», – сказал начальник Контактного центра Министерства здравоохранения Тульской области Андрей Клименов.

Голосовой помощник в контактном центре Минздрава Тульской области был внедрен в 2021 г. Проект реализован совместными усилиями «БФТ-холдинга», российского разработчика программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, и компании BSS, разработчика отечественной омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech.

Голосовой помощник Минздрава Тульской области развивается, совершенствуя свои способности, обучаясь новым навыкам и расширяя возможности обслуживания граждан. Не так давно он начал отвечать по ряду новых тематик на входящей линии и научился совершать исходящие обзвоны.

Сегодня робот ежедневно консультирует граждан по 30 тематикам популярных вопросов и самостоятельно обрабатывает от 6000 до 9000 входящих и от 8000 до 11 тыс. исходящих звонков. Процент полной автоматизации робота на момент написания материала составляет 24% и продолжает расти. Это позволяет снять с операторов рутинную работу и автоматически отвечать на наиболее частые запросы, в том числе запись на прием к врачам, проверка свободных слотов, уточнение режима работы медицинского учреждения.

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Сегодня за спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС России.

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